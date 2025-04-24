我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：習近平決與美硬摃不留餘地 川普恐須先打電話

美股早盤／Fed官員挺6月降息 科技股飆

川普稱烏早失克里米亞獲俄認同 澤倫斯基強調不讓步

中央社莫斯科/普勒托利亞24日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

美國總統川普主張，烏克蘭早已失去克里米亞半島，俄羅斯克里姆林宮今天表示同意川普的說法，但烏國總統澤倫斯基強調，烏方依法無法承認俄國吞併克里米亞。

法新社報導，川普（Donald Trump）政府一直試圖斡旋莫斯科和基輔達成協議，以結束長達3年多的俄烏衝突，並提議和平協議的內容包含承認俄羅斯掌控克里米亞（Crimea）。

川普昨天在他的社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，克里米亞「甚至不是討論主題」，且烏克蘭「早在好幾年前就已失去」這個地區。

克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回應法新社提問時告訴記者：「這完全符合我們的理解，我們長期以來一直這麼主張。」

烏克蘭則一再重申，不會在任何與莫斯科達成的協議中放棄克里米亞。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指出，基輔當局願按照盟邦的希望做「任何事」，但無法承認俄羅斯吞併克里米亞，因為這在烏克蘭憲法下被視為非法行為。

澤倫斯基正在南非訪問，當被問及烏克蘭在停火談判上的立場，他回應：「我們會做夥伴提議的任何事，唯有與我們的法律和憲法牴觸的事情，我們辦不到。」

克里米亞 烏克蘭 川普

上一則

紐時指美禁官員參加越戰紀念活動 越南外交部無所悉

下一則

曾批評高層將領 俄法院以欺詐罪判前陸軍少將5年

延伸閱讀

華郵分析：為何查克柏格沒辦法討好川普？

華郵分析：為何查克柏格沒辦法討好川普？
川普就職將滿百日 4/29赴密西根州舉行慶祝集會

川普就職將滿百日 4/29赴密西根州舉行慶祝集會
出手至少百萬給川普就職基金的捐款人 紛紛晉升政府要員

出手至少百萬給川普就職基金的捐款人 紛紛晉升政府要員
WSJ：習近平決與美硬摃不留餘地 川普恐須先打電話

WSJ：習近平決與美硬摃不留餘地 川普恐須先打電話

熱門新聞

22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
柯克比投資公司副董事長哈爾比滑雪意外身亡。(取自柯克比投資公司官網)

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

2025-04-15 09:00
哥倫比亞總統裴卓。(美聯社)

稱美簽被撤銷 哥倫比亞總統氣到叫川普「唐老鴨」

2025-04-22 17:15
日本首相石破茂17日於東京官邸回應記者提問。(路透)

石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　

2025-04-20 08:40
哥倫比亞一處教堂信眾聲稱目睹聖母雕像「流淚」的奇蹟畫面。(圖／取自X@Agapao_X)

教宗方濟各辭世前聖母像「哭了」 網路瘋傳驚奇畫面

2025-04-21 20:58
羅馬天主教教宗方濟各逝世，享壽88歲，全世界信徒哀悼紀念。(美聯社)

梵蒂岡公布方濟各遺囑 要求銘文只刻1行字

2025-04-21 20:21

超人氣

更多 >
見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻
馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光
洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」

洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」
川普為何對Fed、中國轉溫和？3大零售商和市場嚇到他

川普為何對Fed、中國轉溫和？3大零售商和市場嚇到他
賓州14歲華裔少女失蹤3個月 在喬州找到了

賓州14歲華裔少女失蹤3個月 在喬州找到了