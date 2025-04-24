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基輔遭大規模空襲9死63傷 澤倫斯基縮短南非行程急返烏

編譯羅方妤／即時報導
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烏克蘭總統澤倫斯基(中)24日抵達南非首都普利托利亞進行國事訪問，並將與南非總統拉瑪佛沙會面。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基(中)24日抵達南非首都普利托利亞進行國事訪問，並將與南非總統拉瑪佛沙會面。(美聯社)

烏克蘭首都國家緊急情況服務局表示，首都基輔24日凌晨遭大規模飛彈襲擊，造成至少9人死亡、63人受傷。這是俄烏開戰以來，基輔所遭遇最致命襲擊之一。英國天空新聞報導，烏克蘭總統澤倫斯基當時正在南非訪問，將縮短行程立即返國。

澤倫斯基24日在南非進行國是訪問，將與南非總統拉瑪佛沙會面。基輔遭空襲後，澤倫斯基表示將縮短部分訪問行程，並立即返回烏克蘭，由烏克蘭外交部長西比哈在南非進行「所有必要會晤」，以「全面告知該國政治領袖局勢」。

澤倫斯基24日在社群媒體平台Telegram發表貼文，針對基輔徹夜遭到致命空襲做出回應。他表示，自烏方同意全面停火已經過了44天，但俄羅斯「持續殺戮，並規避最嚴厲的施壓和應為此負的責任」。

他說：「讓世界上所有人看見並了解正在發生的事情非常重要。」

澤倫斯基表示，這場襲擊造成「大量破壞」，截至目前為止「烏克蘭各地已有超過80人受傷」。他補充，他已要求國防部長「立刻聯絡夥伴，討論我們加強防空的請求」。

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