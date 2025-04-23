我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多久該換家銀行？專家提供衡量指標

WSJ:川普考慮大幅削減對中關稅 某些品項超過一半

烏克蘭：俄襲民用設施 擊中員工巴士至少9死30傷

中央社基輔23日綜合外電報導
烏克蘭東南部馬爾加涅茨巿（Marhanets）23日清晨一部載送企業員工上班的巴士遭到俄羅斯無人機擊中，造成至少9人喪生30人受傷。歐新社
烏克蘭東南部馬爾加涅茨巿（Marhanets）23日清晨一部載送企業員工上班的巴士遭到俄羅斯無人機擊中，造成至少9人喪生30人受傷。歐新社

烏克蘭官員今天指出，俄羅斯鎖定烏國東部、南部和中部民用基礎設施展開一波攻擊，其中東南部馬爾加涅茨巿（Marhanets）今晨一部載送企業員工上班的巴士遭到無人機擊中，造成至少9人喪生30人受傷。

法新社報導，烏克蘭東部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長賴薩克（Sergiy Lysak）在加密通訊軟體Telegram上指出：「敵人這項攻擊造成9人死亡，受傷人數持續在增加。」他表示，目前已有30人受傷。

烏克蘭當局並且表示，稍早數個州在俄軍夜間攻擊後傳出失火，包括基輔州（Kyiv）、哈爾科夫州（Kharkiv）、波塔瓦州（ Poltava）、敖德薩州（Odesa）都通報遇襲。

路透社報導，這波夜間攻勢讓首都基輔和烏克蘭東半部民眾長達數小時難以成眠，其整體規模有多大暫不得而知。

這一波襲擊發生於俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）雙雙表達願就禁止襲擊民用基礎設施展開磋商以達成協議之後。

俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動全面侵略，如果雙邊談判現在得以展開，那將是兩國自交戰以來首度直接磋商。

繼上周在法國巴黎之後，歐洲和美國官員今天將在英國倫敦與烏克蘭官員針對和平談判展開進一步會商。根據美國媒體Axios報導，在這項會議中，華府期待烏克蘭針對一項有賴於基輔接受目前遭占領土由莫斯科控制的和平架構作出回應。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

上一則

澤倫斯基：有中國公民在俄無人機生產基地工作

下一則

澤倫斯基拒認克里米亞屬俄 川普：煽動言論讓戰爭難結束

延伸閱讀

澤倫斯基：有中國公民在俄無人機生產基地工作

澤倫斯基：有中國公民在俄無人機生產基地工作
川普俄烏和平協議「最終提議」曝光 基輔認為高度偏袒莫斯科

川普俄烏和平協議「最終提議」曝光 基輔認為高度偏袒莫斯科
教宗方濟各「移靈」聖伯多祿大教堂 供瞻仰遺容3天

教宗方濟各「移靈」聖伯多祿大教堂 供瞻仰遺容3天
普亭3年來首讓步 鬆口願「停火讓地」與烏達和平協議

普亭3年來首讓步 鬆口願「停火讓地」與烏達和平協議

熱門新聞

22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
柯克比投資公司副董事長哈爾比滑雪意外身亡。(取自柯克比投資公司官網)

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

2025-04-15 09:00
哥倫比亞總統裴卓。(美聯社)

稱美簽被撤銷 哥倫比亞總統氣到叫川普「唐老鴨」

2025-04-22 17:15
日本首相石破茂17日於東京官邸回應記者提問。(路透)

石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　

2025-04-20 08:40
羅馬天主教教宗方濟各逝世，享壽88歲，全世界信徒哀悼紀念。(美聯社)

梵蒂岡公布方濟各遺囑 要求銘文只刻1行字

2025-04-21 20:21
哥倫比亞一處教堂信眾聲稱目睹聖母雕像「流淚」的奇蹟畫面。(圖／取自X@Agapao_X)

教宗方濟各辭世前聖母像「哭了」 網路瘋傳驚奇畫面

2025-04-21 20:58

超人氣

更多 >
夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老

夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老
矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座
關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜
稱美簽被撤銷 哥倫比亞總統氣到叫川普「唐老鴨」

稱美簽被撤銷 哥倫比亞總統氣到叫川普「唐老鴨」
結束內卷 拼多多、淘寶等電商將全面取消「僅退款」

結束內卷 拼多多、淘寶等電商將全面取消「僅退款」