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川普俄烏和平協議「最終提議」曝光 基輔認為高度偏袒莫斯科

編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普22日在白宮橢圓辦公室參加證交會新任主席的宣誓儀式時接受記者採訪。（美聯社）
美國總統川普22日在白宮橢圓辦公室參加證交會新任主席的宣誓儀式時接受記者採訪。（美聯社）

Axios 23日報導，消息人士透露，美國預期烏克蘭23日回應一項俄烏和平框架，包括美國承認克里米亞為俄羅斯的一部分，以及非正式承認俄羅斯控制2022年入侵後幾乎所有的占領區。

根據報導，美國上周在法國巴黎向烏克蘭官員提交文件，將此稱為川普總統的「最終提議」。白宮堅稱，如果雙方無法很快達成協議，就準備走人。不過，川普的方案將要求烏克蘭總統澤倫斯基做出重大讓步；澤倫斯基先前排除接受俄羅斯占領克里米亞和烏東4州的部分地區。

同時，儘管俄羅斯總統普亭據報已表示願意凍結當下的前線以達成協議，但先前也拒絕美方框架的其他內容，例如在烏克蘭國土部署歐洲維和部隊。

Axios指出，根據川普的提議，俄羅斯會得到：1）「法律上」美國承認俄羅斯控制克里米亞；2）「事實上承認」俄羅斯占領幾乎整個盧甘斯克州，以及頓內次克、赫松和扎波羅熱州的部分占領區；3）美國承諾烏克蘭不會成為北約成員國，但可能成為歐盟的一部分；4）解除2014年起實施的制裁；5）加強與美國經濟合作，特別是在能源和工業領域。

至於烏克蘭，將得到：1）「可靠的安全保障」，涉及特設歐洲國家小組，可能還有志同道合的非歐洲國家參與，但該文件對此次維和行動如何運作含糊其辭，而且沒有提到任何美國參與；2）歸還俄羅斯已占領的哈爾科夫州小部分區域；3）聶伯河通行不受阻礙；4）重建的補償和援助，但文件沒有說明資金將從何而來。

川普方案的其他內容還包括扎波羅熱核電廠將被視為烏克蘭領土，但由美國運營，並向烏克蘭和俄羅斯供電。文件提到了美烏礦產協議。川普表示，該協議將於24日簽署。

一位接近烏克蘭政府的消息人士指出，基輔認為川普方案高度偏袒俄羅斯，「該方案非常清楚地表明了俄羅斯獲得哪些實際利益，卻只含糊籠統地說烏克蘭將獲得什麼」。

Axios指出，川普方案是在美國特使威特克夫上週會晤普亭4個多小時後起草。根據金融時報此前報導，該計畫提出後，普亭21日表示，願意和烏克蘭舉行雙邊會談以推進停火，也已向美國總統川普提出，作為推動俄烏戰爭和平協議的一部分，願意在目前的前線停火。

這是戰爭爆發3年來，普亭首度釋出可能退讓的正式訊號，但歐洲官員仍持懷疑態度。

不過，美國國務卿魯比歐22日決定，不出席預定23日於倫敦舉行的烏克蘭停火談判，澤倫斯基也回絕了川普提出的承認俄國占領克里米亞條件，讓原已脆弱的和平努力再受打擊。

烏克蘭 俄羅斯 川普

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