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俄復活節停戰 法批行銷操作：為防川普失去耐性和發怒

編譯中心／綜合22日電
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法國外長指俄羅斯宣布復活節停戰是「一場行銷運作」，目的是要防止美國總統川普（左）失去耐性和發怒。（路透）
法國外長指俄羅斯宣布復活節停戰是「一場行銷運作」，目的是要防止美國總統川普（左）失去耐性和發怒。（路透）

法國外長巴霍(Jean-Noel Barrot)22日駁斥俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)在烏克蘭的復活節停戰宣布，是「一場行銷運作」，目的是安撫美國總統川普(Donald Trump)。

在俄羅斯對烏克蘭發動空中攻擊，突然的結束脆弱的復活節停戰1天後，巴霍表示，「他有些意外的宣布這項復活節停戰，是一種行銷操作，一種魅力運作，目的是要防止川普總統失去耐性和發怒。」

新的攻擊已經讓人對川普希望俄烏達成更廣泛的停火產生質疑，在這之前，川普曾經說，可能在這個星期達成一項「協議」。

川普已經威脅，如果沒有看到進展，他將退出為這場3年的戰爭尋求和平的努力。

此外，荷蘭軍事情報和安全局（MIVD）22日發布年度報告指出，俄羅斯正在增加暗中破壞歐洲社會的混合攻擊，而中國對俄國作戰的支持及對台灣所採侵略立場，使其仍對歐洲構成嚴重威脅。

路透報導，MIVD局長芮辛克（Peter Reesink）在報告中說：「我們見到俄羅斯對歐洲構成的威脅正在升高，包括在其對烏克蘭的戰爭可能結束後仍是如此。」

報告還指出，「在荷蘭我們見到（俄羅斯）首度對公共服務單位發動網路破壞行為，目的是為了對系統取得控制。雖然已遭到攔阻，但這是首次」。MIDV並未說明事涉哪個單位。

根據報告，MIVD發現俄羅斯的一起網路活動鎖定荷蘭的關鍵基礎設施，可能為了破壞行動做準備。

西方國家近幾年曾表示，俄中兩國採取的混合式威脅正變得愈來愈具攻擊性。

MIVD說，這類威脅包羅萬象，可以是實體上破壞關鍵基礎設施，或是藉宣傳假消息、刺探情報和網路攻擊來影響社會或讓社會不穩。

MIVD並重申警告，指數個俄羅斯實體為了刺探情報而繪製北海基礎設施位置圖，並對網路纜線及水、能源供應管線進行破壞。

針對中國威脅，MIVD另指出，北京仍不斷努力透過投資和間諜活動取得西方知識，尤其是對荷蘭的半導體產業。

俄羅斯 川普 復活節

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