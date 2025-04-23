普亭3年來首讓步 鬆口願「停火讓地」與烏達和平協議

克里姆林宮表示，總統普亭願意和烏克蘭舉行雙邊會談以推進停火；圖為在庫斯克當地的烏占區，有俄國軍人日前在制高點插上俄國國旗及一面紅色旗幟。（歐新社）

烏克蘭 總統澤倫斯20日藉著復活節停火30小時提議俄烏停火30天，隔日克里姆林宮表示，總統普亭 願意和烏克蘭舉行雙邊會談以推進停火，這是普亭自2022年全面入侵烏克蘭以來，首度鬆口表示願意退讓、放下最高軍事目標。

綜合媒體報導，知情人士指出，普亭近期釋出停火意願，傳出已向美國總統川普 方面提議，若雙方能達成和平協議，俄軍願意在當前戰線停手，不再進一步推進。另外，還傳出俄羅斯可以考慮放棄烏克蘭境內4個部分被占地區中、仍然由基輔控制區域的主權聲索，前提是與美國達成停戰協議。

然而，歐洲多國官員提醒，普亭的「鬆口」恐怕只是策略性誘餌，意圖拉攏川普同意俄方其他強硬要求，並將這些條件強加在基輔政府身上。

該官員私下透露，「現在對基輔的壓力很大，外界希望烏克蘭讓步，好讓川普能在選前對外宣稱『自己談成了和平』。」

據了解，普亭本月稍早在聖彼得堡與川普的特使威科夫（Steve Witkoff）會面時表明，俄方可以考慮放棄對烏克蘭境內4個部分被占地區中、仍由基輔控制區域的主權聲索，前提是能與美國達成停戰協議。

消息人士指出，華府也在內部討論一項潛在協議方案，其中可能包括承認克里米亞半島（Crimea）為俄羅斯領土，並在一定程度上默認俄方目前實際控制的烏克蘭東部4州部分地區，作為停火條件之一。

澤倫斯基則說，烏方已準備好就終結攻擊平民目標展開任何形式磋商。普亭表示：「我們一直在強調，俄羅斯對任何和平協議都抱持正面態度，我們希望基輔政權也能有相同立場。」

普亭承認，最近俄羅斯的空襲擊中烏克蘭民用設施，但他聲稱這些設施被用於軍事目的。他說：「這一切都需要徹底調查。也許是雙邊對話的結果，我們不排除這個可能性」。

克宮發言人佩斯科夫說，普亭的發言是表示他願意與烏克蘭代表進行直接談判，「當總統表示可能討論不攻擊雙邊民間目標時，他的意思就是和烏方談判與討論」。

澤倫斯基日前提議俄烏在30天內停止使用飛彈和無人機攻擊民用基礎設施，並表示仍在等待回覆。儘管俄羅斯宣稱對和平協議持開放態度，但至今仍未同意實施此禁令。

另一方面，美國總統川普也加大對俄烏施壓。川普先於18日威脅退出俄烏停火斡旋，21日又表示俄烏「非常有機會」會在近期達成停火。

不過，報導引述華爾街日報日前取得文件指出，川普口中的「非常有機會」，可能意味著烏克蘭需要做出痛苦讓步，美方提出的停戰承諾包括烏克蘭要承認克里米亞屬於俄羅斯，以及保證烏克蘭未來不會加入北約。