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烏克蘭持續推停火 傳普亭首次提讓步 有望雙方會談

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烏克蘭持續推動停火 傳普亭首次提出讓步 有望雙方會談

中央社／基輔22日綜合外電報導
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普亭這個月曾在聖彼得堡（St. Petersburg）與魏科夫會談，期間提出俄方以前線為界暫停入侵，並放棄對烏克蘭4個地區的主權。媒體報導，這個提議是俄烏戰爭爆發初期幾個月以來，普亭第1次正式提出俄方有可能在所提的極端要求上退一步。(路透)
普亭這個月曾在聖彼得堡（St. Petersburg）與魏科夫會談，期間提出俄方以前線為界暫停入侵，並放棄對烏克蘭4個地區的主權。媒體報導，這個提議是俄烏戰爭爆發初期幾個月以來，普亭第1次正式提出俄方有可能在所提的極端要求上退一步。(路透)

烏克蘭總統澤倫斯基22日表示準備好在俄烏戰爭停火成定局時，與俄方協商且「形式不拘」。此外，「金融時報」指出，俄國總統普亭已提議讓俄軍暫停推進，在目前前線位置按兵不動。

綜合法新社和路透社報導，俄烏距離停火還很遠，更別提持久的解決方案，但美國總統川普上週末仍表示希望在「本週」達成和平協議。

此時的美國正施壓俄烏領袖在和平協議上拿出實質進展，揚言若不快快取得具體成果，華府可能放手不管。

俄烏戰爭潛在解決方案關鍵會談23日在英國倫敦登場前，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）22日告訴媒體說：「停火之後，我們就會準備好坐下來談，形式不拘。」

普亭（Vladimir Putin）21日則暗示願與烏方舉行雙邊會談，為俄烏戰爭3年多來首次。

白宮表示，川普的外交特使魏科夫（Steve Witkoff）將於本週再度前往俄國拜會普亭。

英國「金融時報」（Financial News）引述知情人士的話報導，普亭這個月曾在聖彼得堡（St. Petersburg）與魏科夫會談，期間提出俄方以前線為界暫停入侵，並放棄對烏克蘭4個地區的主權。

「金融時報」報導，這個提議是俄烏戰爭爆發初期幾個月以來，普亭第1次正式提出俄方有可能在所提的極端要求上退一步。報導引述聽取過美方簡報的歐洲官員說法指出，俄羅斯的明顯讓步有可能是談判策略。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）22日引述知情人士的話報導，華府已提議承認俄羅斯2014年吞併的克里米亞（Crimea）歸俄，並暫停前線推進。「金融時報」的報導說，克里米亞半島並非普亭所提的4個地區之一。

普亭 澤倫斯基 烏克蘭

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