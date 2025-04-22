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FT：普亭對川普釋善意 傳願「凍結戰線」結束俄烏戰爭

編譯徐榆涵／即時報導
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據傳普亭已向川普提出願意在前線停火，作為推動俄烏戰爭和平協議的一部分。圖為22日俄羅斯儀隊士兵在聖彼得堡閱兵彩排。(美聯社)
據傳普亭已向川普提出願意在前線停火，作為推動俄烏戰爭和平協議的一部分。圖為22日俄羅斯儀隊士兵在聖彼得堡閱兵彩排。(美聯社)

俄羅斯總統普亭21日表示，願意和烏克蘭舉行雙邊會談以推進停火。金融時報引述多位知情人士透露，普亭已向美國總統川普提出願意在目前的前線停火，作為推動俄烏戰爭和平協議的一部分。這是自戰爭爆發3年來，普亭首度釋出可能退讓的正式訊號。

3名知情人士指出，普亭本月稍早在聖彼得堡與川普特使威科夫會面時表示，俄方可能放棄對目前仍由烏克蘭掌控的4個部分占領地區的主權要求。

美方則已提出一項初步方案，內容包括承認俄羅斯對克里米亞半島的主權，以及承認莫斯科對目前實際控制的4個烏東地區的管轄權。

但有歐洲官員警告，普亭此番表態可能只是為了誘使川普接受更多俄方條件，並最終將其強加給烏克蘭。一名歐洲官員稱，「目前對基輔的壓力非常大，要求他們做出讓步，好讓川普能對外宣稱取得勝利。」

烏克蘭官員預定23日於倫敦與歐洲及美國代表會面，討論最新的和平提案。不過，美國與歐洲多位官員表示，美國國務卿魯比歐與威科夫已臨時取消出席行程，改由川普的烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）出席。

俄羅斯方面則傳出，威科夫本周稍晚將訪問莫斯科。普亭的發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，美俄雙方正進行「緊張但持續的溝通」，並指出談判「困難且耗時，無法期待即刻結果，也無法公開進行」。

川普20日在社群媒體發文表示，希望本周俄烏雙方能達成協議，並能「開始與美國做生意，賺大錢！」

美國方面在巴黎舉行的會議中提出一些可能構成和平協議輪廓的構想，並希望成為各方協商基礎。

烏克蘭總統澤倫斯基22日表示，目前尚未收到來自川普方面的正式和平計畫，但他表示，一旦達成停火，他願意與普亭進行直接對談。他說，「目前僅有一些訊號與討論，尚非正式提案，若日後收到，我們將回應。」

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