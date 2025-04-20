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俄烏迎來復活節 普亭參加禮拜、澤倫斯基籲勿放棄希望

中央社莫斯科/基輔20日綜合外電報導
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俄羅斯總統普亭（右二）與莫斯科市長索比亞寧（右一）現身莫斯科救世主大教堂參加禮拜。（美聯社）
俄羅斯總統普亭（右二）與莫斯科市長索比亞寧（右一）現身莫斯科救世主大教堂參加禮拜。（美聯社）

今天是復活節，俄羅斯總統普亭出席參加俄國東正教牧首基里爾主持的禮拜。烏克蘭總統澤倫斯基則上傳影片至社群媒體，呼籲國人不要放棄希望。

路透報導，禮拜錄影顯示，普亭（Vladimir Putin）在單方面宣布復活節停火的幾小時後，與莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）皆現身莫斯科救世主大教堂（Cathedral of Christ the Saviour）。

普亭手持點燃了的紅色細燭，與往年一樣身著暗色西裝、白襯衫及紅領帶。當基里爾（Patriarch Kirill）喊道「基督復活了」，普亭在胸前畫了數次十字。

基里爾忠心支持普亭及對烏克蘭作戰。

禮拜依傳統從周六晚間開始，並持續至週日凌晨。

東正教信仰是普亭個人世界觀的核心，他向來會在教會重要節日參與禮拜。而對俄羅斯東正教徒來說，復活節是最重要的宗教節日。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天則表示，俄羅斯軍隊正假裝遵守普亭宣布的復活節停火協議，且同時持續發動夜襲，對烏克蘭前線造成傷害。

他也趁今天復活節呼籲烏克蘭人民不要放棄和平終將回歸母國的希望，在持續1152天的戰爭中堅持克服難關。

在社群媒體上一段影片中，澤倫斯基身穿灰色烏克蘭傳統刺繡衫（Vyshyvanka），站在基輔聖索菲亞大教堂（Saint Sophia Cathedral）前面說，烏克蘭永遠不會失去信心。

他說：「因為這份信心是對於彼此、您身旁的人、烏克蘭男男女女。（以及）對於邪惡或許有其時但上帝終將勝利的信心。」

普亭 烏克蘭 復活節

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