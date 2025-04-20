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普亭宣布4╱20復活節停火30小時 澤倫斯基批俄宣布停火仍繼續砲擊

編譯潘勛／綜合報導
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俄羅斯總統普亭單方面宣布，將為復活節停火30小時。(歐新社)
俄羅斯總統普亭單方面宣布，將為復活節停火30小時。(歐新社)

俄羅斯總統普亭於莫斯科當地時間19日下午6時(美東時間19日下午3時)單方面宣布，為復活節停火30小時；烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)回應表示，雖然俄國在普亭宣布後時仍繼續砲擊烏國，但莫斯科若真收手，基輔當局也會履行停火。

華盛頓郵報報導，普亭單方面宣布俄方停火，並表示期待烏克蘭能效法俄國，基輔的反應，可以展現烏克蘭是否誠心誠意，尋求和平解決俄烏戰爭。

澤倫斯基一開始駁斥普亭的建議，指稱那是「試著想玩弄人命」。

烏克蘭在此之前曾同意由川普政府提議的停火30天，但俄國拒絕。後來烏、俄雙方分別與華府達成協議，停止攻擊能源基礎設施，但隨後指責對方頻頻違約。

距離普亭宣布停火生效不到一小時，烏克蘭全境就空襲警報大作，澤倫斯基表示，俄軍使用的伊朗製無人機出現在烏國領空，由此可見普亭對復活節、人命是何態度。

只是不久之後，澤倫斯基又表示，假如俄國「現在突然準備真心進行全面、無條件停火，烏克蘭會據此採取對照俄軍的行動」。

澤倫斯基表示，烏方會以停火因應停火，以防禦性打擊來應付攻擊，假如完全停火真的實行，烏方建議4月20日復活節過後繼續停火；如此可以展現俄國的真實意圖；30小時停火足以登上世界新聞報導，但不足以建立起真正的互信措施；30天就讓和平真有機會發生。

但澤倫斯基也想控制住眾人的期盼，他指出俄軍砲火未曾止息；他說烏克蘭太了解莫斯科怎麼玩弄人了，烏方對一切都有準備，國防軍將理性行動，等比回應；俄方每次攻擊，必有相應還擊。

俄國國防部表示將遵守普亭宣布的停火，若烏軍也一致，就暫停交戰。

烏克蘭外交部長西比哈(Andrii Sybiha)指出，俄國拒絕川普政府的停火提議，還持續攻擊平民。13日的聖枝主日(Palm)，俄國以飛彈攻擊烏國蘇梅(Sumy)，造成34人死亡、至少117人受傷；另外在4日，俄軍飛彈攻擊烏國中部城市克利福洛市(Kryvyi Rih)一處遊樂場，造成21人喪生，其中有9名兒童。

澤倫斯基在X社媒平台發聲明之後，他再寫道，「烏克蘭已有所行動」、「坦白講，沒錯，假如俄國真的停火，烏克蘭準備全面停火，不管是30小時或是30天，一如3月11日烏國在吉達市(Jeddah)達成的協議」。

烏克蘭 俄國 澤倫斯基

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