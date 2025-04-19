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不講武德？普亭才說停火30小時 幾分鐘後烏克蘭遭空襲

普亭無預警喊停火 CNN：做給川普看 順便栽贓烏克蘭

編譯盧思綸／即時報導
川普(左起)、澤倫斯基、普亭。(美聯社)
川普(左起)、澤倫斯基、普亭。(美聯社)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普及國務卿魯比歐18日才表態可能轉移對促成俄烏停戰的重心，俄羅斯總統普亭隔日便宣布東正教復活節期間停火30小時。普亭無預警且片面的停火聲明似乎是為了安撫白宮的象徵舉動，恐怕助長川普時不時偏向莫斯科的戰爭敘事，也會讓烏克蘭陷入被動的外交困境，停火可能淪為俄烏互相猜忌且指控違規的混戰。

從俄方支持者的角度，臨時停火似乎是普亭對川普示好，但突如其來的提議在實際操作上存在諸多漏洞，很可能只是普亭自圓其說、指控基輔無意停戰的說法。

對烏軍來說，突然且立即因應普亭聲明而全面停火，無疑是一場後勤惡夢。部分前線陣地可能正處於激戰之中，這種性質的停火往往需要幾天的準備與協調。

假訊息與混亂情勢必定會讓部隊對停火的實施方式產生困惑，比如是否且該如何回應違規行為，又或者停火結束時該如何行動，這些恐怕都沒有明確指令。

俄烏確實可能在短時間內停止敵對行動，但更有可能的情況是，雙方將趁亂互相指控違規，證明對方不可信。截至當地19日晚間，烏克蘭官員表示，俄軍仍持續在前線地區的攻擊。

CNN指出，真正的停火應當是敵對雙方協商，經過充分準備後落實，但普亭此次倉促宣布似乎完全是為了安撫白宮，表現「有意停戰」的象徵舉動，也可能讓烏克蘭陷入困境。

一旦華府將俄羅斯的片面行動視為「善意舉措」，而烏克蘭又勢必會被控違反停火，基輔將陷入被動。

其實普亭在2023年1月曾首度單方面宣布在東正教聖誕節期間停火36小時，不過遭到基輔拒絕。當時基輔和西方一致認為這是俄軍為了重新部署而制定的戰略停火。

CNN分析總結，這場簡短、極可能僅止於理論層面、甚至只是言論性質的單方面停戰，與其說能推動未來幾個月的外交努力，不如說更可能對和平進程造成傷害。

俄羅斯總統普亭19日與參謀總長於莫斯科開會。法新社
俄羅斯總統普亭19日與參謀總長於莫斯科開會。法新社

普亭 烏克蘭 川普

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