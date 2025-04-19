不講武德？普亭才說停火30小時 幾分鐘後烏克蘭遭空襲

俄羅斯總統普亭19日於莫斯科出席東正教復活節儀式。（美聯社）

俄羅斯總統普亭 19日單方面宣布復活節停火30小時，烏克蘭 軍方配合休兵，下令前線全面停止攻擊。不過，普亭聲明發出後幾小時內，俄軍依舊對烏克蘭首都基輔及多個地區發動空襲，烏克蘭空軍及總統均澤倫斯基 均證實，引發對停戰宣言的質疑。

普亭在電視談話中宣布，自19日18時（格林威治標準時間19日23時）至20日午夜（格林威治標準時間20日21時）的復活節期間休戰30小時，並且表示烏克蘭應會仿效相同作法。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基對此回應，烏方將遵守復活節休戰協議。他在社群平台X發文表示：「如果俄羅斯現在突然準備真正採取完整、無條件休戰，烏克蘭將採取相應行動。」

金融時報引述一名烏克蘭資深官員，19日稍晚，基輔已經下令前線部隊全面停止攻擊，僅在遭到俄軍襲擊才予以反擊。

與此同時，澤倫斯基也指控俄方違反自己提出的休戰承諾。路透報導，根據澤倫斯基，俄羅斯在其境內的庫斯克州（Kursk）及別爾哥羅德州（Belgorod）並未減弱砲火。

另外，金融時報引述澤倫斯基和烏克蘭空軍報導，普亭宣布暫時停火幾分鐘後，烏克蘭多個地區和基輔就響起空襲警報，防空系統緊急攔截來襲無人機和飛彈。目前莫斯科與基輔採用相同時區，沒有時差。

澤倫斯基聽取烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）報告後表示，「普亭又一次企圖玩弄人命，此時此刻，烏克蘭各地響起空襲警報。在17時15分，烏克蘭領空偵測到俄軍無人機」，他說，伊朗製無人機在烏克蘭上空盤旋，這就是普亭對復活節與人命的真正態度。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，赫松州軍事行政首長普羅庫丁（Oleksandr Prokudin）19日晚間表示，當地第聶伯羅夫斯基區（Dniprovskyi）一處高樓遭無人機襲擊後起火。

烏克蘭政府機構「反資訊戰中心」主任科瓦連科（Andrii Kovalenko）於當地19日19時在Telegram上表示：「俄軍仍朝烏克蘭各個方向開火。」