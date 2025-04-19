我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國vs.台灣「高鐵便當」實測 他開箱驚見價差翻倍：CP值太高

不講武德？普亭才說停火30小時 幾分鐘後烏克蘭遭空襲

不講武德？普亭才說停火30小時 幾分鐘後烏克蘭遭空襲

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯總統普亭19日於莫斯科出席東正教復活節儀式。（美聯社）
俄羅斯總統普亭19日於莫斯科出席東正教復活節儀式。（美聯社）

俄羅斯總統普亭19日單方面宣布復活節停火30小時，烏克蘭軍方配合休兵，下令前線全面停止攻擊。不過，普亭聲明發出後幾小時內，俄軍依舊對烏克蘭首都基輔及多個地區發動空襲，烏克蘭空軍及總統均澤倫斯基均證實，引發對停戰宣言的質疑。

普亭在電視談話中宣布，自19日18時（格林威治標準時間19日23時）至20日午夜（格林威治標準時間20日21時）的復活節期間休戰30小時，並且表示烏克蘭應會仿效相同作法。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基對此回應，烏方將遵守復活節休戰協議。他在社群平台X發文表示：「如果俄羅斯現在突然準備真正採取完整、無條件休戰，烏克蘭將採取相應行動。」

金融時報引述一名烏克蘭資深官員，19日稍晚，基輔已經下令前線部隊全面停止攻擊，僅在遭到俄軍襲擊才予以反擊。

與此同時，澤倫斯基也指控俄方違反自己提出的休戰承諾。路透報導，根據澤倫斯基，俄羅斯在其境內的庫斯克州（Kursk）及別爾哥羅德州（Belgorod）並未減弱砲火。

另外，金融時報引述澤倫斯基和烏克蘭空軍報導，普亭宣布暫時停火幾分鐘後，烏克蘭多個地區和基輔就響起空襲警報，防空系統緊急攔截來襲無人機和飛彈。目前莫斯科與基輔採用相同時區，沒有時差。

澤倫斯基聽取烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）報告後表示，「普亭又一次企圖玩弄人命，此時此刻，烏克蘭各地響起空襲警報。在17時15分，烏克蘭領空偵測到俄軍無人機」，他說，伊朗製無人機在烏克蘭上空盤旋，這就是普亭對復活節與人命的真正態度。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，赫松州軍事行政首長普羅庫丁（Oleksandr Prokudin）19日晚間表示，當地第聶伯羅夫斯基區（Dniprovskyi）一處高樓遭無人機襲擊後起火。

烏克蘭政府機構「反資訊戰中心」主任科瓦連科（Andrii Kovalenko）於當地19日19時在Telegram上表示：「俄軍仍朝烏克蘭各個方向開火。」

烏克蘭 澤倫斯基 普亭

上一則

美傳準備承認克里米亞屬俄 鋪路俄烏全面和平協議

下一則

普亭無預警喊停火 CNN：做給川普看 順便栽贓烏克蘭

延伸閱讀

俄羅斯提議復活節停火 澤倫斯基：同意遵守

俄羅斯提議復活節停火 澤倫斯基：同意遵守
日媒：澤倫斯基擬訪大阪世博 可能與石破茂會談

日媒：澤倫斯基擬訪大阪世博 可能與石破茂會談
普亭宣布與烏克蘭休戰 直至下周一

普亭宣布與烏克蘭休戰 直至下周一
冷眼集／「24小時止戰」變「不管俄烏」 預示川普執政百日成敗？

冷眼集／「24小時止戰」變「不管俄烏」 預示川普執政百日成敗？

熱門新聞

柯克比投資公司副董事長哈爾比滑雪意外身亡。(取自柯克比投資公司官網)

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

2025-04-15 09:00
22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
圖為中國籍戰俘張仁博（左）和王廣軍（右）。歐新社

中國戰俘控俄羅斯說謊 勸同胞勿參加烏克蘭戰爭

2025-04-15 11:15
位於英格蘭斯康紹普的英國鋼鐵公司。(美聯社)

英國當局接管中資鋼鐵公司 商貿大臣：政府以前太天真

2025-04-13 14:03
烏克蘭發現頓內次克地區的2名戰俘是「替俄軍作戰的中國公民」，並且搜出其身上的證件和銀行資料，是戰爭爆發以來首次俘虜的中國籍戰鬥人員。(截自YouTube烏克蘭官方公開影片)

美官員：為俄作戰中國公民是傭兵 與中國政府無直接關係

2025-04-12 13:49
俄羅斯總統普亭。(路透)

普亭宣布與烏克蘭休戰 直至下周一

2025-04-19 10:40

超人氣

更多 >
WSJ：趁納瓦羅不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎

WSJ：趁納瓦羅不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎
習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因
中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱

中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱
實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌

實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌
「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人