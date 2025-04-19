我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑洩密媒體 Politico：五角大廈3官員遭開除

全球首個機器人半馬 天工Ultra率先完賽

澤倫斯基首度公開指控：中國提供俄羅斯武器

編譯中心、記者廖士鋒／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基18日首度公開指控中國向俄羅斯提供軍事援助。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基18日首度公開指控中國向俄羅斯提供軍事援助。(歐新社)

烏克蘭總統澤倫斯基17日在基輔首次點名指控中國介入俄烏戰爭，他表示，「我們終於掌握到情報，顯示中國正向俄羅斯提供武器」。他還說，「我們認為中方代表正在俄國境內參與某些武器的生產」。

路透同日報導稱，這是他首次公開指控北京向莫斯科提供直接的軍事援助；澤倫斯基本月稍早公布俘虜兩名為俄軍作戰的中國公民後，中烏關係已漸趨緊張。澤倫斯基說，下周可提供更多相關細節。他特別提及「火砲」，但未詳述是砲彈或火砲系統。

自俄烏2022年2月開戰以來，中國持續試圖形塑中立形象。中國外交部發言人林劍18日在記者會上就此回應稱，中國在烏克蘭問題上的立場一貫明確，一直積極致力於止戰停火、勸和促談。中國從未向衝突任何一方提供致命性武器，嚴格管控軍民兩用物項。「烏方對此是十分清楚的，也公開表示俄方進口武器的零組件多數來自美國等西方國家」，中國堅決反對無端指責和政治操弄。

林劍反指，烏方對此是十分清楚的，他也表示俄方進口武器零部件多數來自美國等西方國家。中方堅決反對無端指責和政治操弄。

對於美國國務院17日指責中國衛星公司支持葉門青年軍動武裝團體，林劍也一併否認，林劍表示他沒有掌握記者提問的情況，但林劍說，自紅海局勢升溫以來，中方一直在為緩和局勢緊張發揮積極作用。

著有「中國即將崩潰」等書的美籍華裔作家章家敦17日則投書美國國會山莊報，提到美國智庫「國際評估與戰略中心」（IASC）研究員費學禮上周對他說，「中共亟欲在烏克蘭戰場上獲得第一手經驗，讓共軍為未來戰爭學些東西；對共軍來說，在這個戰場上能看到無人武器系統及電戰防禦系統間的革命性拉鋸戰最激烈又最嚴酷演變」。

費學禮認為，若共軍能抓住並擴充在烏克蘭戰場上所學，就能大幅增加對台灣發動閃電戰並獲勝的機會。

烏克蘭 澤倫斯基 共軍

上一則

英財相嗆川普「不跟中國往來才是真傻」 表態拒美對中強硬路線

下一則

1根香蕉6歐元…伊斯坦堡機場餐飲全球最貴成「另類景點」

延伸閱讀

川普說24日與烏克蘭簽礦產協議 美官員：希望數周內促成俄烏停火

川普說24日與烏克蘭簽礦產協議 美官員：希望數周內促成俄烏停火
給武器和火藥？澤倫斯基指控中國「直接軍援」俄羅斯

給武器和火藥？澤倫斯基指控中國「直接軍援」俄羅斯
川普再批澤倫斯基：打不贏還挑起戰爭

川普再批澤倫斯基：打不贏還挑起戰爭
川普評烏欲購飛彈 再指澤倫斯基挑起戰爭：對手大20倍

川普評烏欲購飛彈 再指澤倫斯基挑起戰爭：對手大20倍

熱門新聞

柯克比投資公司副董事長哈爾比滑雪意外身亡。(取自柯克比投資公司官網)

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

2025-04-15 09:00
22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
圖為中國籍戰俘張仁博（左）和王廣軍（右）。歐新社

中國戰俘控俄羅斯說謊 勸同胞勿參加烏克蘭戰爭

2025-04-15 11:15
位於英格蘭斯康紹普的英國鋼鐵公司。(美聯社)

英國當局接管中資鋼鐵公司 商貿大臣：政府以前太天真

2025-04-13 14:03
烏克蘭發現頓內次克地區的2名戰俘是「替俄軍作戰的中國公民」，並且搜出其身上的證件和銀行資料，是戰爭爆發以來首次俘虜的中國籍戰鬥人員。(截自YouTube烏克蘭官方公開影片)

美官員：為俄作戰中國公民是傭兵 與中國政府無直接關係

2025-04-12 13:49
中國國家主席習近平14日啟程東協國家訪問之旅，第一站抵達越南，越共中央總書記蘇林為習近平舉行隆重歡迎儀式。習近平呼籲加強中越貿易關係，並簽署45份合作文件。(新華社)

習近平訪越南簽45項合作案 川普：兩國在研究如何搞垮美國

2025-04-14 22:47

超人氣

更多 >
河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了
不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事

不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事
「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了
「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了
紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明