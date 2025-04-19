澤倫斯基首度公開指控：中國提供俄羅斯武器

烏克蘭總統澤倫斯基18日首度公開指控中國向俄羅斯提供軍事援助。(歐新社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 17日在基輔首次點名指控中國介入俄烏戰爭，他表示，「我們終於掌握到情報，顯示中國正向俄羅斯提供武器」。他還說，「我們認為中方代表正在俄國境內參與某些武器的生產」。

路透同日報導稱，這是他首次公開指控北京向莫斯科提供直接的軍事援助；澤倫斯基本月稍早公布俘虜兩名為俄軍作戰的中國公民後，中烏關係已漸趨緊張。澤倫斯基說，下周可提供更多相關細節。他特別提及「火砲」，但未詳述是砲彈或火砲系統。

自俄烏2022年2月開戰以來，中國持續試圖形塑中立形象。中國外交部發言人林劍18日在記者會上就此回應稱，中國在烏克蘭問題上的立場一貫明確，一直積極致力於止戰停火、勸和促談。中國從未向衝突任何一方提供致命性武器，嚴格管控軍民兩用物項。「烏方對此是十分清楚的，也公開表示俄方進口武器的零組件多數來自美國等西方國家」，中國堅決反對無端指責和政治操弄。

林劍反指，烏方對此是十分清楚的，他也表示俄方進口武器零部件多數來自美國等西方國家。中方堅決反對無端指責和政治操弄。

對於美國國務院17日指責中國衛星公司支持葉門青年軍動武裝團體，林劍也一併否認，林劍表示他沒有掌握記者提問的情況，但林劍說，自紅海局勢升溫以來，中方一直在為緩和局勢緊張發揮積極作用。

著有「中國即將崩潰」等書的美籍華裔作家章家敦17日則投書美國國會山莊報，提到美國智庫「國際評估與戰略中心」（IASC）研究員費學禮上周對他說，「中共亟欲在烏克蘭戰場上獲得第一手經驗，讓共軍 為未來戰爭學些東西；對共軍來說，在這個戰場上能看到無人武器系統及電戰防禦系統間的革命性拉鋸戰最激烈又最嚴酷演變」。

費學禮認為，若共軍能抓住並擴充在烏克蘭戰場上所學，就能大幅增加對台灣發動閃電戰並獲勝的機會。