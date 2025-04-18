耐心已盡 傳川普上周已向幕僚表態：俄烏談判卡關不如撤手

美國總統川普。(路透)

川普 總統和國務卿魯比歐 18日皆表示，若烏俄和談進展遲緩，美國將準備放棄協助斡旋，此舉被視為川普政府可能放棄烏克蘭 的最新信號。Axios報導，在川普公開表態之前，他便曾私下表達對談判陷入僵局的強烈不滿，甚至向幕僚說，若短期內無法取得協議，將考慮「轉向其他外交議題」。

川普曾承諾上任24小時內即可促成停火協議，並展開多輪協商，但18日他首次鬆口表示可能放棄努力，尚未設定最後期限，也未明確說明是否將採取其他行動。

他表示，若任何一方持續阻撓協議達成，「我們就會說：『你們很蠢、你們是笨蛋、你們是糟糕的人』，然後我們就會退出。」

一名熟悉內情的美國官員透露，川普早在上周稍早與魯比歐、特使威科夫等高層顧問非正式討論停火進展時，便曾提到若短期內無法取得協議，將考慮「轉向其他外交議題」。

沒多久，川普的私下怨言已轉化為正式政策立場。魯比歐指出，川普認為自己已投入大量時間與心力，如今「還有很多其他國際事務需要關注」。他補充說：「我們必須在幾天內判斷此事是否短期可行；若否，那我們就會往下一步前進。」

當天稍晚，魯比歐致電北約秘書長呂特，重申美方立場——若短期內無法找到清晰的和平路徑，美國將退出斡旋。國務院發言人布魯斯證實此事。

魯比歐也在17日於巴黎與法、英、德與烏克蘭官員召開和平談判馬拉松會議時，向與會人士傳達川普的不滿。

有歐洲外交官透露，魯比歐並未詳細說明「退出」將如何執行，只強調「美方希望快速取得進展」。另有兩位歐洲官員證實，魯比歐表示川普「耐心已盡」，若無法取得協議將可能退出進程。

多位歐洲外交官指出，魯比歐的言論似乎主要是向烏克蘭施壓。接近烏克蘭政府的消息人士亦認為，美方的態度可能導致軍援中斷。

此外，魯比歐在會議中並未提及將對俄國施加更多壓力。一名歐洲外交官說：「看得出來魯比歐與威科夫正承受來自川普的高度壓力，並試圖將壓力轉向其他參與方。」

儘管烏克蘭已同意川普提出的30天停火計畫，俄方卻態度消極，並主張在戰場上已占上風，因此提出多項先決條件，包括「去納粹化」（實為要求更換澤倫斯基政府）。在此情況下，克里姆林宮對川普可能「退出談判」的威脅恐無太大顧忌。

雖然態度強硬，美方尚未真正退出。國務院表示，魯比歐與威科夫於17日巴黎會議中已提出具體的和平協議框架，目前正等待基輔與莫斯科的回應。