川普再批澤倫斯基：打不贏還挑起戰爭
美國總統川普14日再度將俄烏戰爭歸咎烏克蘭總統澤倫斯基，指控他要對「數百萬人」喪生負責，還稱澤倫斯基「挑起戰爭」。
川普14日會見薩爾瓦多總統納布格磊時談到俄烏戰爭，表示「數百萬人因為三個人喪命」。川普說，美國前總統拜登應該阻止戰爭，澤倫斯基應該阻止戰爭，俄國總統普亭不該開戰，「每個都有錯」。
川普說，「這麼說吧，普亭第一，根本不知道自己在做什麼的拜登第二，還有澤倫斯基」。
BBC指出，據估計俄烏戰爭雙方死傷人數為數十萬，而非「數百萬」。
記者提問，是否曾討論過澤倫斯基提出的購買愛國者飛彈系統時，川普稱澤倫斯基「一直在尋求購買飛彈」。川普說，「聽著，當你挑起一場戰爭時，你必須知道你能贏得戰爭，對吧？你不會對一個比你大20倍的對手發起戰爭，然後指望別人給你一些飛彈」。
川普隨後吹噓他向烏克蘭提供標槍反戰車系統，稱這就是「他們怎麼贏得第一場大戰，戰車陷在泥濘，他們用標槍將它們摧毀」，還說烏克蘭人「當時有一句話，歐巴馬給了他們床單，川普給了他們標槍」。
川普一直催促交戰三年多的俄烏停火，儘管俄國和美國官員多次談判，目前仍未獲得俄方重大讓步。
澤倫斯基日前接受美國哥倫比亞廣播公司訪問，邀請川普到烏克蘭「看看這些被摧毀或喪命的人、平民、戰士、醫院、教堂及孩子」。川普尚未回應他是否會訪烏，但14日上社群媒體發文稱，俄烏戰爭是「拜登的戰爭」，與他無關。
另外，俄羅斯飛彈13日襲擊烏克蘭北部的蘇米市(Sumy)，造成35人死亡與100多人受傷。北約秘書長呂特14日到訪烏克蘭南部城市敖德薩，與澤倫斯基會面，呂特在社群媒體平台X上貼文表示，這次訪問是為了表達對基輔的聲援，「烏克蘭人民已經歷太多的苦難，尤其是俄羅斯在聖枝主日(Palm Sunday)對蘇米市的襲擊。北約對基輔的支持堅定不移。」
上一則
80歲老翁謊稱「背包有炸彈」 大阪世博掀騷動
下一則
FB留言