川普再批澤倫斯基：打不贏還挑起戰爭

美國總統川普(右)再度將俄烏戰爭歸咎烏克蘭總統澤倫斯基(左)，指控他要對「數百萬人」喪生負責，還稱澤倫斯基「挑起戰爭」。圖為兩人2月底在白宮的會晤不歡而散。（路透資料照片）

美國總統川普 14日再度將俄烏戰爭歸咎烏克蘭 總統澤倫斯基 ，指控他要對「數百萬人」喪生負責，還稱澤倫斯基「挑起戰爭」。

川普14日會見薩爾瓦多總統納布格磊時談到俄烏戰爭，表示「數百萬人因為三個人喪命」。川普說，美國前總統拜登應該阻止戰爭，澤倫斯基應該阻止戰爭，俄國總統普亭不該開戰，「每個都有錯」。

川普說，「這麼說吧，普亭第一，根本不知道自己在做什麼的拜登第二，還有澤倫斯基」。

BBC指出，據估計俄烏戰爭雙方死傷人數為數十萬，而非「數百萬」。

記者提問，是否曾討論過澤倫斯基提出的購買愛國者飛彈系統時，川普稱澤倫斯基「一直在尋求購買飛彈」。川普說，「聽著，當你挑起一場戰爭時，你必須知道你能贏得戰爭，對吧？你不會對一個比你大20倍的對手發起戰爭，然後指望別人給你一些飛彈」。

川普隨後吹噓他向烏克蘭提供標槍反戰車系統，稱這就是「他們怎麼贏得第一場大戰，戰車陷在泥濘，他們用標槍將它們摧毀」，還說烏克蘭人「當時有一句話，歐巴馬給了他們床單，川普給了他們標槍」。

川普一直催促交戰三年多的俄烏停火，儘管俄國和美國官員多次談判，目前仍未獲得俄方重大讓步。

澤倫斯基日前接受美國哥倫比亞廣播公司訪問，邀請川普到烏克蘭「看看這些被摧毀或喪命的人、平民、戰士、醫院、教堂及孩子」。川普尚未回應他是否會訪烏，但14日上社群媒體發文稱，俄烏戰爭是「拜登的戰爭」，與他無關。