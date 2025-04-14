俄飛彈襲烏東32死 澤倫斯基譴責：談判未阻止用飛彈

烏克蘭東北部城市蘇米13日遭俄羅斯飛彈襲擊，現場一片狼藉。(美聯社)

烏克蘭 13日指稱，東北部蘇米州首府蘇米市中心當天上午遭俄羅斯彈道飛彈襲擊，至少兩名孩童等32人死亡、10名孩童等84人受傷；總統澤倫斯基 予以譴責並呼籲國際對俄強硬回應。CNN報導，這是烏國今年所遭受的最致命空襲。

澤倫斯基在社群媒體說，「談判還從未阻止彈道飛彈和空用炸彈」，只有「混蛋」會這樣殺害普通百姓，這天還正好是民眾上教堂日子。他並向美國、歐洲及全球希望結束俄烏戰爭的各方喊話，「俄國 正是想要這種恐怖且正拖延戰爭。若不對侵略者施壓，和平不可能實現」。

澤倫斯基也指，俄國總統普亭「持續無視美國完全且無條件停火提議。莫斯科人士堅信他們能繼續肆無忌憚殺戮」。

澤倫斯基並發影片顯示遇襲現場有數具遺體，街上多輛車焚毀損壞。英國廣播公司（BBC）引述駐烏國記者報導，烏國當局說兩枚伊斯坎德飛彈在當地13日上午約10時15分襲擊蘇米市1所大學周邊，4座教育機構、5棟公寓等20個建物受損。烏國情報單位說，兩枚伊斯坎德-M彈道飛彈發射自俄國西部佛洛尼斯州和庫斯克州。

記者在蘇米市看到幾具蓋住的遺體，一輛無軌電車嚴重損毀；救援人員在一處建築廢墟搜救，他們說攻擊發生在有很多行人的市中心，街上、汽車和公共交通工具內及房屋裡都有民眾傷亡。這已是俄國本月第二起造成大量平民死傷的攻擊；澤倫斯基家鄉克利福洛4日也遇襲，9名孩童等約20人喪命。

美國總統川普的中東特使威科夫11日才在聖彼得堡會見普亭，討論俄烏和平協議。

歐盟理事會主席柯斯塔已譴責俄國13日襲蘇米市。法國總統馬克宏則說，這次襲擊顯示俄國輕視人命、國際法和川普的外交努力。

另據路透報導，美國與烏克蘭11日在華府就兩國礦產協議進行磋商，路透引述消息人士披露，這場會談氣氛緊張，華府向基輔提出更苛刻的條件，包括要求接管輸送俄羅斯天然氣到歐洲的一條主要管線，但烏國智庫痛批此舉如同「殖民式霸凌」，基輔方面應不會接受。

英國衛報報導，美國提出擴大礦產協議範圍，要求接管連接俄羅斯庫爾斯克州城鎮，以及相距1200公里的烏克蘭西部邊境城市的天然氣管道，作為美國提供軍事援助的回報。這條管道是把俄天然氣運送至歐洲其他國家的關鍵管道，但這條管道已停運。