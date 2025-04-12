美烏華府會商礦產協議 傳氣氛對抗恐難突破

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）經由烏克蘭領土向歐洲輸送天然氣。（路透）

美國正推動確保能優先取得烏克蘭 礦藏。知情人士指出，兩國官員11日就一項美方提案進行會商，由於會談氣氛充滿對抗性，取得突破的可能性微乎其微。

路透報導，消息人士指出，在華府進行的這場會談氣氛之所以緊繃，源自美國總統川普政府新提出的草案內容比原始版本範圍更廣泛。

川普政府上個月提出這項草案。這名消息人士表示，「談判氣氛充滿對抗」。

財政部發言人證實進行相關討論，稱之「屬於技術性商討的性質」。

最新草案將讓美國對烏克蘭礦藏享有特權，規範基輔將公、私部門開發自然資源的所有收入放進美烏兩國的聯合投資基金之中。

不過這項擬議協議內容不包括烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）念茲在茲的美方對烏方所作安全保證。

美方還要求，俄羅斯天然氣 巨擘「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）經由烏克蘭領土向歐洲輸送天然氣的管線須由美國聯邦政府的開發金融機構「美國國際開發金融公司」（U.S. International Development Finance Corporation）掌控。消息人士指出，這簡直是文件中埋藏的「復活節彩蛋」。

烏克蘭政府已聘請霍金路偉（Hogan Lovells）律師事務所作為這項礦產協議的外部顧問。

澤倫斯基9日表示，礦產協議應該讓兩國都有利可圖，並以有助於烏克蘭現代化的方式布局。

多位知情消息人士指出，烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）、財政部長馬欽柯（Serhiy Marchenko）等官員兩週後將赴華府出席國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）會議，其中包括25日一場以烏克蘭為主軸的部長級會議。