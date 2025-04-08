我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傷人也傷己 關稅讓川普身價蒸發5億美元

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

烏軍稱俘虜兩名中國公民 美國務院：令人不安

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）。（記者陳熙文／攝影）
美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）。（記者陳熙文／攝影）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）8日稱烏軍俘虜兩名中國的公民，指他們與俄羅斯軍隊一同作戰，對此，美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）表示，非常令人不安。

澤倫斯基8日在社群網路X平台上表示，烏軍俘虜兩名中國公民，指他們與俄軍一同作戰；澤倫斯基指出，這發生在烏克蘭境內的頓涅茨克地區（Donetsk region）；烏軍在他們身上找到身分文件、銀行卡和個人資料。

國務院8日舉行記者會，布魯斯對此表示，國務院有掌握到相關訊息，並指出北韓軍人參戰讓人感到不安，現在有兩名為俄軍作戰的中國公民遭到俘虜，也讓人感到不安（disturbing）。

布魯斯指出，中國是俄國在俄烏戰爭中主要的支持者；中國提供近80％軍民兩用項目給俄國，讓俄國可以繼續維持戰爭。

布魯斯表示，美國總統川普已言明，中俄兩個擁核國家的持續合作，只會進一步造成國際的不穩定，且讓美國和其他國家更不安全、更不繁榮；布魯斯認為，那是含蓄的說法（understatement）。

澤倫斯基則在X平台上表示，烏克蘭獲得情報，指服務於俄軍單位的不只這兩名中國公民；烏克蘭正在核實所有事實；情報部門、烏克蘭國家安全局和烏軍的相關單位正對此做調查；澤倫斯基指出，被抓獲的中國公民現由烏克蘭國家安全局關押中。

澤倫斯基說，他已指示烏克蘭外長立即與北京聯繫，釐清中方打算如何對此回應。

澤倫斯基說，中國和其他國家直接或間接地參與這場歐洲戰爭，透露出明顯的信號，代表俄國總統普亭除了結束戰爭，什麼都願意做；澤倫斯基認為，普亭正設法繼續戰鬥。

澤倫斯基表示，包括美國、歐洲和所有渴望和平的國家都必須對此做出回應。

澤倫斯基 烏克蘭 俄國

上一則

傳美國擬自東歐撤軍萬人 歐洲盟友憂對俄嚇阻減弱

延伸閱讀

不只北韓參戰？澤倫斯基：烏軍俘虜2名為俄作戰中國公民

不只北韓參戰？澤倫斯基：烏軍俘虜2名為俄作戰中國公民
俄收復失土勢如破竹 庫斯克州再奪回一村

俄收復失土勢如破竹 庫斯克州再奪回一村
澤倫斯基首度證實 烏軍在俄貝爾哥羅德地區活動

澤倫斯基首度證實 烏軍在俄貝爾哥羅德地區活動
俄拒無條件停戰 澤倫斯基批美國缺乏回應

俄拒無條件停戰 澤倫斯基批美國缺乏回應

熱門新聞

22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
豪華郵輪瑪麗皇后二號驚傳230人感染諾羅病毒、集體腹瀉嘔吐。(路透資料照)

豪華郵輪爆至少230人染諾羅 集體上吐下瀉緊急隔離

2025-04-01 23:25
越南總書記蘇林（To Lam）。美聯社

越南總書記與川普通話 願將美商品進口稅率降至0%

2025-04-04 14:33
川普的對等關稅在全世界引發恐懼和怒火，但印度當局倒認為這是一個「千載難逢的機遇」。圖為印度總理莫迪（左）和川普2月13日在白宮會面的檔案照。（路透）

印度：關稅戰是「千載難逢機會」且問題源於中國「入世」

2025-04-08 10:50
示意圖。（取自123RF）

連跑30年馬拉松 92歲的他「愈跑愈快」打破世界紀錄

2025-04-03 15:30
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

加美機票預訂4至9月急挫75% 旅遊商機前所未見的崩潰

2025-03-29 02:23

超人氣

更多 >
范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知
白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效
川普威脅加碼50% 中國放話「奉陪到底」 學者曝北京盤算

川普威脅加碼50% 中國放話「奉陪到底」 學者曝北京盤算
貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商
紐約地鐵站內發生未遂強暴 嫌犯當眾扒掉女生褲子試圖侵犯

紐約地鐵站內發生未遂強暴 嫌犯當眾扒掉女生褲子試圖侵犯