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澤倫斯基首度證實 烏軍在俄貝爾哥羅德地區活動

中央社／基輔7日電
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烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）7日首次證實，烏克蘭軍隊已在俄羅斯貝爾哥羅德地區（Belgorod）活動，以保護邊境附近的烏克蘭城鎮。

烏克蘭軍隊去年8月發動跨境入侵，儘管俄軍隨後收復大部分失土，但8個月來烏軍仍留在鄰近俄境庫斯克（Kursk）的部分地區。

路透報導，澤倫斯基在晚間影片談話中表示，烏方最高指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）已經呈交報告，是「關於前線狀況，以及我們在庫斯克和貝爾哥羅德地區的存在」。

他說：「我們持續在敵人的邊境地區積極行動，這絕對是合理的。戰爭必須回到原點。」

「我們的主要目標保持不變：保護我們在蘇米（Sumy）和哈爾科夫地區（Kharkiv）的領土和社區，別讓這些地方遭俄羅斯占領者侵害。」

他隨後提到烏克蘭第225突擊團在當地的行動，並對此一部隊的表現表示賀喜。

澤倫斯基重申基輔的長期論點：儘管俄國最近幾週收復了庫斯克部分地區，但烏軍這次行動是成功的，因為它已將俄軍從烏克蘭頓內次克地區（Donetsk）主要戰線上引開。

他說：「由於整個庫斯克行動，我們成功減輕了其他前線地區的壓力，特別是頓內次克地區的壓力。」

烏克蘭 澤倫斯基 邊境

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