我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

完整清單一次看 川普最新對等關稅 對25國課徵多少

關稅宣布前 美股震盪上揚 道指升逾200點

路透：美官員討論俄烏未來幾個月內不太可能停火 研擬新計畫施壓雙方

編譯周辰陽／即時報導
總統川普3月28日走出白宮橢圓辦公室，準備登上位於南草坪的陸戰隊一號直升機。（歐新社）
總統川普3月28日走出白宮橢圓辦公室，準備登上位於南草坪的陸戰隊一號直升機。（歐新社）

路透1日報導，根據2名知情美國官員說法，川普政府資深官員已在近日討論美國在未來幾個月內，將無法達成烏克蘭和平協議的可能性，且正起草施壓俄烏雙方的新計畫。

川普總統與高級顧問在執政之初，就著手在4月或5月達成俄烏全面停火。他們希望，在接下來幾個月內，促成一項持久和平協議。但前述官員表示，兩項協議似乎都不會很快達成，打了3年的俄烏戰爭拖延下去的可能性升高，而且烏克蘭將需要西方為軍事行動提供更多支援。

報導指出，對於自封交易高手的川普來說，這樣的結果將是大忌。川普曾多次承諾要迅速結束造成數十萬人喪生，且有可能將北約拉入與擁核的俄羅斯爆發直接對抗的俄烏戰爭。

美國高級官員數周來一直私下抱怨基輔對談判的處理方式，還認為烏克蘭抵制美烏礦產協議以及繼續推動和平談判。但消息人士表示，官員們近日對莫斯科越來越感到沮喪。

消息人士說，白宮和國務院官員在周末的一系列會議和電話中，承認俄羅斯總統普亭正在積極抵制華府達成持久和平協議的嘗試，並且討論哪些經濟或外交懲罰措施可以推動俄羅斯更接近達成協議。

報導指出，包括川普本人，美方對莫斯科的憤怒日益加劇，顯示美國政府內部對莫斯科談判意願的討論出現轉變。消息人士稱，川普幾周來一直表示他信任普亭，而且相信對方致力和平。儘管川普持續公開表明，他相信普亭希望結束戰爭，但白宮近日對普亭的意圖變得警惕。

目前尚不清楚美國政府可能制定哪些具體計劃來施壓莫斯科，但一位資深美方官員表示，白宮正繼續研究可以對俄方開徵的額外關稅和制裁措施。但報導提及，前述資深官員說，俄羅斯不太可能被這樣的經濟懲罰打動。

川普 普亭 俄羅斯

上一則

以色列持續攻擊加薩 10天內322兒童喪命

下一則

英國關切中共軍演 重申台海和平穩定攸關全球繁榮

延伸閱讀

戴過MAGA帽？美軍最高將領提名人打臉川普：我想他在講別人

戴過MAGA帽？美軍最高將領提名人打臉川普：我想他在講別人
川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…
川普對銷美車輛25%關稅4/3生效 零組件部分定於5/3前

川普對銷美車輛25%關稅4/3生效 零組件部分定於5/3前
一洲焦點／川普宣布關稅、馬斯克離職、2場選舉看未來

一洲焦點／川普宣布關稅、馬斯克離職、2場選舉看未來

熱門新聞

22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
緬甸當地時間28日下午2時20分發生強震，泰國曼谷也強烈有感，有一棟建築物坍塌。(取材自X@vibeofswetha影片)

緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感

2025-03-28 02:50
俄羅斯總統普亭（左）2022年4月21日在莫斯科克里姆林宮會晤時任國防部長蕭伊古。資料照片。（美聯社）

澤倫斯基受訪 斷言普亭「很快就會死」

2025-03-27 08:50
車神舒馬克目前可以用眼神交流。(本報資料照)

車神舒馬克重傷11年近況曝 植物人甦醒、可用眼神交流

2025-03-27 22:26
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

加美機票預訂4至9月急挫75% 旅遊商機前所未見的崩潰

2025-03-29 02:23
緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，泰國曼谷大樓跟著倒塌。（歐新社）

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

2025-03-29 08:32

超人氣

更多 >
養成3個好習慣 打掃浴室不用花大力氣

養成3個好習慣 打掃浴室不用花大力氣
消失演藝圈多年 42歲香港女星爆擺地攤賣雞爪

消失演藝圈多年 42歲香港女星爆擺地攤賣雞爪
講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？

講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？
川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…
章子怡同框張凌赫 網驚「像豪門姐弟」…都是骨相絕佳大美人

章子怡同框張凌赫 網驚「像豪門姐弟」…都是骨相絕佳大美人