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傳普亭本周派親信訪美談停火 美對俄可能制裁曝光

編譯盧思綸／即時報導
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2019年，時任美國總統川普（右）與俄羅斯總統普亭於日本G20峰會會晤。(路透)
2019年，時任美國總統川普（右）與俄羅斯總統普亭於日本G20峰會會晤。(路透)

美國有線電視新聞網（CNN）引述美國官員及兩名知情人士，俄羅斯資深談判代表德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）預計本周赴美會晤川普特使威科夫（Steve Witkoff），目標促進美俄關係之際討論結束烏克蘭戰爭。儘管可能有更進一步的外交接觸，美國內部仍有加大對俄施壓的聲音，跨黨派參議員最新提案對莫斯科實施更嚴厲制裁以回應拖延停火，包括針對其石油和天然氣買家祭出500%關稅。

CNN指出，德米崔耶夫訪美將是俄羅斯自2022年入侵烏克蘭至今，首次有高層官員訪問華府，也標誌川普重返白宮以來，美俄關係更進一步。

一名消息人士透露，美國政府曾暫時解除對德米崔耶夫的制裁，以便國務院能核發簽證讓他入境美國。另一位消息人士則表示，財政部收到請求，要求暫緩對他的制裁。對此，國務院回應簽證紀錄屬於機密，無法針對個案評論。

德米崔耶夫是普亭親信，今年2月，他曾與其他俄方高層於沙烏地阿拉伯和美方會談，討論烏克蘭戰爭的停火安排；他也曾與威科夫合作促成美俄換囚。

德米崔耶夫也是俄羅斯直接投資基金（RDIF）執行長，因俄烏戰爭遭到拜登政府制裁。美國財政部2022年曾表示，普亭及其親信核心圈長期依靠RDIF在國外籌措資金，包括美國。

另一方面，美國總統川普近日才表達對俄羅斯拖延停火有所不滿。

對此，烏克蘭通訊社引述華盛頓時報報導，以共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）與民主黨參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）為首，約有50名議員提案加大對俄羅斯制裁力道，回應莫斯科拒絕和基輔達成更長期的和平協議。

法案內容包含對俄羅斯本身及支持其侵略的個人實施主要與次要制裁，當中主張一旦和談破局，或者俄方違反已達成協議，制裁將隨之生效。

法案將允許對購買俄羅斯石油、天然氣、鈾與其他產品的國家課徵高達500%關稅。

擬定法案的議員指出，「美國隊俄羅斯的制裁已經準備就緒，一旦提交參眾兩院表決，將獲得兩黨和兩院壓倒性支持」。

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