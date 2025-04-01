我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對等關稅最快周二晚上出爐？川普點出這兩個時間

義大利17輛特斯拉被燒毁 馬斯克：恐怖主義

經濟學人：澤倫斯基對大選態度轉變 美俄算盤可能落空

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
經濟學人報導，澤倫斯基近來民調上升，已開始考慮舉行選舉並參選。(美聯社)
經濟學人報導，澤倫斯基近來民調上升，已開始考慮舉行選舉並參選。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基近來一直面臨來自美俄要求他下台的壓力，但根據英國「經濟學人」（The Economist）報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）民調提升，對舉行大選的態度似乎有所轉變，可能讓美俄藉選舉除去澤倫斯基的如意算盤落空。

報導指出，普亭（Vladimir Putin）與川普似乎對澤倫斯基的強硬態度感到不滿，並施壓後者在戰爭期間舉行選舉，認為烏克蘭選民可能會順勢將他趕下台。

兩個月前，外界認為澤倫斯基將堅決反對進行選舉。然而，川普3月初對澤倫斯基的公開批評和施壓，反而使澤倫斯基的民調上升，讓他重新評估形勢。

烏克蘭政府消息人士透露，澤倫斯基上周召開會議，指示他的團隊在全面停火後著手籌備選舉。美方認為，他們可以在4月底前達成停火協議。

烏克蘭戒嚴令將於5月上旬到期，延長戒嚴令的國會投票期限為5月5日，而解除戒嚴是啟動選舉程序的第一步。

消息人士對確切的選舉時間表有不同看法，但多數人認為澤倫斯基的目標是在夏天舉行。法律規定競選活動必須最少持續60天，所以選舉最早可能會在7月初登場。

澤倫斯基的宿敵、烏克蘭最大反對黨領袖波洛申科（Petro Poroshenko）聲稱，選戰其實早在今年2月、澤倫斯基對他實施制裁時便已展開。

一名烏克蘭政府高層認為，澤倫斯基可能會試圖在7月舉行大選，讓對手措手不及。這名官員認為，澤倫斯基態度這樣轉變不只有利於他自己，畢竟「長期的競選活動將使國家分裂」。

然而，倉促舉行選舉有可能使強大、集權的總統辦公室，與烏克蘭其他政治勢力的關係進一步惡化。

反對派領袖堅持認為，由於諸多後勤挑戰，短時間內舉行選舉不可能。他們指出，在5月上旬前達成停火已經很困難，而要讓數以百萬身處海外、戰壕或俄占地區的選民投票更難。此外，他們強調，公平選舉的前提應是廢除戰時宣傳和審查制度。

影響烏克蘭局勢的兩大人物普亭和川普，現在可能也不希望選舉趕快登場。

一名情報官員預測，相較於前線的衝突，今年烏克蘭內部的不穩定將構成更大的威脅。選舉將為俄國人提供機會擴大影響力，「他們將操縱意見領袖、軍人和反對派」來為自己服務。

澤倫斯基 烏克蘭 川普

上一則

以色列再轟加薩 10天逾300童亡 聯國：世界不能旁觀

下一則

民調原看好雷朋出線 法官判「政治死刑」斷送總統大夢

延伸閱讀

川普才說對普亭很生氣 俄羅斯火速回應了

川普才說對普亭很生氣 俄羅斯火速回應了
川習會只聞樓梯響 分析指細節談妥前中國不會安排

川習會只聞樓梯響 分析指細節談妥前中國不會安排
英媒：澤倫斯基對舉行大選態度轉變 美俄算盤可能落空

英媒：澤倫斯基對舉行大選態度轉變 美俄算盤可能落空
芬蘭總統拔頭籌 邁阿密高球敘促成川普批普亭

芬蘭總統拔頭籌 邁阿密高球敘促成川普批普亭

熱門新聞

22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
緬甸當地時間28日下午2時20分發生強震，泰國曼谷也強烈有感，有一棟建築物坍塌。(取材自X@vibeofswetha影片)

緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感

2025-03-28 02:50
俄羅斯總統普亭（左）2022年4月21日在莫斯科克里姆林宮會晤時任國防部長蕭伊古。資料照片。（美聯社）

澤倫斯基受訪 斷言普亭「很快就會死」

2025-03-27 08:50
車神舒馬克目前可以用眼神交流。(本報資料照)

車神舒馬克重傷11年近況曝 植物人甦醒、可用眼神交流

2025-03-27 22:26
緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，泰國曼谷大樓跟著倒塌。（歐新社）

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

2025-03-29 08:32
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

加美機票預訂4至9月急挫75% 旅遊商機前所未見的崩潰

2025-03-29 02:23

超人氣

更多 >
手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」

手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」
7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了

7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了
新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分
華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場
想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事

想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事