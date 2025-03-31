我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尹錫悅彈劾案周五宣判 若通過…南韓60天內舉行大選

華裔富豪王純出資 SpaceX首載人繞飛南北極

川普才說對普亭很生氣 俄羅斯火速回應了

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯總統普亭。(美聯社)
俄羅斯總統普亭。(美聯社)

川普總統3月30日表示對俄羅斯總統普亭「非常生氣」，隔日克里姆林宮便發表聲明，稱積極就烏克蘭問題解決方案及俄美關係與華府攜手合作。

路透報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，莫斯科仍在與華府保持合作，普亭也持續對與川普通話持開放態度，「我們仍在與美方合作，首要目標是修補因前任美國政府而嚴重受損的雙邊關係」。

培斯科夫說：「我們同時也在推動一些與烏克蘭和解的想法。這項工作仍在進行中，目前還沒有具體進展可以對外說明。考慮到當中的複雜性，這會是一段耗時的過程。」

培斯科夫表示，有必要的話，可以在短時間內安排美俄領袖通話，儘管本周尚未有這項安排。

除此之外，俄羅斯直接投資基金（RDIF）負責人德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）3月30日表示，俄羅斯與美國已開始就稀土金屬等在俄項目展開會談，部分企業已表達有興趣。

克里姆林宮發言人佩斯科夫對此回應：「目前還沒有具體細節，但雙方的興趣很明顯。這是雙向的，因為我們討論的是互利的項目。」

川普3月30日稍早接受國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問表示，普亭最近針對澤倫斯基公信力的表態，以及談論烏克蘭新領導層，都令他「非常生氣、惱火」，還說如果普亭不配合，將對俄羅斯開徵次級關稅。

不過，當日稍晚，川普態度又轉變，稱基本上相信俄羅斯總統普亭會做正確的事，努力達成與烏克蘭的和平協議。

普亭 川普

上一則

美軍裝甲車墜立陶宛沼澤確認3死 仍有1人失蹤待尋

下一則

尹錫悅彈劾案周五宣判 若通過…南韓60天內舉行大選

延伸閱讀

QA／川普對等關稅預告「以國家為基礎」 可能情況一次看

QA／川普對等關稅預告「以國家為基礎」 可能情況一次看
對等關稅砲口 瞄準所有國家 川普：沒聽說什麼15國

對等關稅砲口 瞄準所有國家 川普：沒聽說什麼15國
白宮：川普4月2日宣布「以國家為基礎」對等關稅

白宮：川普4月2日宣布「以國家為基礎」對等關稅
白宮百年老樹「太危險」…川普要砍

白宮百年老樹「太危險」…川普要砍

熱門新聞

22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
緬甸當地時間28日下午2時20分發生強震，泰國曼谷也強烈有感，有一棟建築物坍塌。(取材自X@vibeofswetha影片)

緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感

2025-03-28 02:50
俄羅斯總統普亭（左）2022年4月21日在莫斯科克里姆林宮會晤時任國防部長蕭伊古。資料照片。（美聯社）

澤倫斯基受訪 斷言普亭「很快就會死」

2025-03-27 08:50
車神舒馬克目前可以用眼神交流。(本報資料照)

車神舒馬克重傷11年近況曝 植物人甦醒、可用眼神交流

2025-03-27 22:26
緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，泰國曼谷大樓跟著倒塌。（歐新社）

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

2025-03-29 08:32
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

加美機票預訂4至9月急挫75% 旅遊商機前所未見的崩潰

2025-03-29 02:23

超人氣

更多 >
7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了

7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了
華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場
想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事

想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事
手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」

手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」
川普社安金減稅計畫 哪些退休者真正受益？

川普社安金減稅計畫 哪些退休者真正受益？