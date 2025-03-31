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紐時曝俄烏戰初期美烏祕密合作 歐洲情報界震驚：美參與程度很深

編譯盧思綸／即時報導
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一名烏克蘭士兵29日於烏東接受作戰訓練。(美聯社)
一名烏克蘭士兵29日於烏東接受作戰訓練。(美聯社)

紐約時報調查揭露，美國涉入烏克蘭戰爭的程度超過外界預料，自俄羅斯2022年發動入侵初期，美方便與烏克蘭在美軍駐德國基地威斯巴登（Wiesbaden）建立祕密合作，不僅由美方指導整體戰略，還將打擊目標資訊送到烏軍前線，關鍵時刻更成為烏軍支柱。

一位歐洲情報領袖憶述，當他得知美國在烏克蘭行動中是如此深度參與時，感到非常震驚，他說：「美烏現在都是殺傷鏈的一環。」

以下是紐約時報深度調查的4大要點。

美軍駐德基地向烏克蘭提供其境內的俄軍座標

美方以駐德國威斯巴登基地為據點，設立名為「龍任務小組」（Task Force Dragon）的行動，美烏軍官每日清晨會共同針對俄軍單位、裝備或基礎設施，設定打擊優先順序。

龍任務小組將精確座標提供給烏克蘭，用以發動攻擊；而且出於擔心直接將俄軍稱為「目標」過於挑釁，因此稱作「興趣點」（points of interest）。

美方情報與軍火協助烏克蘭扭轉劣勢

美國前總統拜登在2022年春季同意提供烏克蘭海馬斯多管火箭系統（HIMARS），在戰爭第一年，烏克蘭極度仰賴美方情報，龍任務小組幾乎審查和監督每一次海馬斯發射。

海馬斯加入戰局造成俄羅斯傷亡激增，而烏克蘭在2022年的反攻也大致成功，截至2022年12月，烏軍意外在這場堪稱是「大衛對抗歌利亞」的戰爭中取得上風。

拜登政府不斷調整紅線

美政府最初畫定明確紅線：美國並非與俄羅斯交戰，而是協助烏克蘭。不過，拜登政府因應戰局變化逐步提高風險容忍度，一方面又憂心激怒普亭，因此許多極具挑釁的行動實則都是祕密進行。

例如，放寬美軍進入烏克蘭領土禁令後，派遣12名駐威斯巴登基地軍事顧問進入基輔，最初對外稱「目標相關專家」（subject matter experts），隨後增加至36人，且獲准前往烏克蘭前線指揮部。

2022年，美國海軍獲准向烏軍無人機提供克里米亞領海外的俄軍艦艇資訊。中情局也獲准支援烏軍在克里米亞海域的行動；同年秋季，中情局祕密協助烏軍無人機襲擊停泊在塞凡堡（Sevastopol）的俄軍軍艦。

2024年1月，美國和烏克蘭軍官共同策畫代號「月風暴行動」（Operation Lunar Hail），動用盟軍提供的遠程飛彈與烏軍無人機，襲擊俄軍在克里米亞的100處軍事目標。這次行動相當程度迫使俄軍將部署在克里米亞的裝備、設施與兵力撤回本土。

美軍和中情局最終獲准協助打擊俄羅斯本土目標

2024年春季，為了守住烏東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）免於俄軍襲擊，拜登授權建立「作戰區」（ops box），作戰區位於俄羅斯領土內，駐威斯巴登官員可以將區域內俄軍精準座標提供給烏軍。

作戰區的範圍從最初在烏克蘭北部邊界，到北韓士兵參戰後擴大；隨後，美軍獲准在俄羅斯南部一個區域內針對俄本土實施飛彈攻擊。

此外，中情局長期被限制只提供俄領土的目標情報，但是中情局可以請求「例外許可」（variances），以取得針對特定目標的打擊支援。

烏克蘭 俄羅斯 拜登

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