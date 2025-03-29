踢歐洲出局 美欲控制烏克蘭投資案 新草案更嚴苛

俄羅斯總統普亭建議，未來應該將烏克蘭交給國際組成的臨時政府暫時管理，直至重新舉行大選，並簽署停火協議為止。(美聯社)

美國政府傳出要求烏克蘭 簽署一項新經濟協議，力圖控制烏克蘭未來所有重要的基礎設施和礦產投資，還可能對烏克蘭其他盟友的任何行動行使否決權，破壞烏克蘭加入歐盟努力。彭博社28日報導，這項協議比原本礦產協議更廣，要享有的烏國資源從礦業擴大到油、氣，不但優先享有投資議約，也能禁止烏克蘭向他國出售資源。

彭博社獲取的一份文件草案顯示，川普 政府要求根據與烏克蘭修訂後的夥伴關係協議，對所有基礎設施和自然資源案的投資享有「優先要約權」。

若烏克蘭接受，這項美烏夥伴關係協議將賦予美國巨大權力，控制烏克蘭投資案，包括公路和鐵路、港口、礦場、石油和天然氣，以及重要礦產開採。這將代表美國對烏克蘭的經濟影響力空前擴展。

根據該協議，美國將獲得特別重建投資基金的利潤優先索取權。最重要的是，該文件指出，美國將2022年2月俄烏戰爭全面爆發以來向烏克蘭提供的「物質和財政利益」，視為美國對該基金的貢獻。

華爾街日報報導，這份美烏經濟協議新草案，要烏克蘭放棄一系列經濟項目的日後收益，補償美國自俄烏戰爭爆發以來所提供的援助。烏克蘭稱美援金額為1000億美元，但美國總統川普所講的數字是3500億美元。

彭博社說，基輔政府須將所有新的自然資源和基礎設施案收益的50%投入該基金。草案規定，美國有權獲得全部利潤和4%的年回報率，直到收回投資為止。

烏克蘭總統澤倫斯基 27日在巴黎與歐洲領導人參加峰會時說，需要「詳細研究」美國提出的協議。

澤倫斯基2月28日訪美原本要簽署礦產協議，但當天與川普吵翻後沒能簽成，而新版協議比先前的礦產協議更加廣泛與嚴苛。

美國財長貝森特26日證實，美方已將修改後的協議新版本提交烏克蘭政府審閱。知情人士透露，新版美烏經濟協議草案不含任何安全保障。

華爾街日報說，川普政府這份新協議恐給人落井下石之感。烏克蘭國會議員澤連尼亞克表示：「老實講，這個版本不可能送得進烏克蘭國會，遑論通過。」

另據路透引述俄國媒體報導，俄國總統普亭27日建議，未來應該將烏克蘭交給國際組成的臨時政府暫時管理，直至重新舉行大選，並簽署停火協議為止。

普亭多次表示現在的烏克蘭當局不是合法談判對象，因為烏克蘭總統澤倫斯基在2024年5月任期結束後仍然掌權。