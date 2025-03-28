我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

柯文哲打「健康牌」失靈 貪汙案裁定再羈押禁見2個月

批俄羅斯「戰爭欲望」 馬克宏：歐駐烏克蘭部隊可回擊

編譯中心／綜合27日電
法國總統馬克宏（右）指責俄羅斯仍表現出「戰爭欲望」；圖為馬克宏26日於巴黎會晤烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（路透）
法國總統馬克宏（右）指責俄羅斯仍表現出「戰爭欲望」；圖為馬克宏26日於巴黎會晤烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（路透）

法國總統馬克宏26日表示，歐洲武裝部隊會是「烏克蘭手上的牌」，在俄羅斯破壞可能的和平協議時「予以回應」，並且宣布軍援烏克蘭22億歐元（約23.7億美元）；他也指責俄羅斯仍表現出「戰爭欲望」，用新條件當作緩兵之計。北約祕書長呂特（Mark Rutte）也警告俄羅斯總統普亭，攻擊波蘭將面臨毀滅性反擊。

華盛頓郵報報導，馬克宏將在當地27日於巴黎舉行烏克蘭安全峰會， 預計會晤烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲其他31國領袖，商議在烏克蘭的關鍵城鎮、戰略基地及其他地區進行部署。

馬克宏26日結束會晤澤倫斯基後談到可能部署在烏克蘭的歐洲部隊，他表示假如俄烏達成和平協議，烏克蘭再度遭到俄方入侵，「實際上等同歐洲部隊受到攻擊，接下來就是歐洲一貫的參戰框架」。

馬克宏說：「我們的士兵一旦部署與投入戰場，將根據三軍統帥的決策行動；若身處衝突，便會予以回應。」

基輔郵報指出，馬克宏與英國首相施凱爾積極推動歐洲組成「志願者部隊」，協助烏克蘭戰後維和行動。

馬克宏強調，歐洲部隊可以成為「烏克蘭手上的一張牌」，藉此嚇阻俄羅斯再度侵略，但他也強調不會部署在俄烏前線，他表示，「這是一種和平主義的方式」。

不過，澤倫斯基認為現在談歐洲部隊言之過早，「沒有人希望把任何國家拖進戰爭」。

根據聯合國，部署維和行動需要衝突各方的同意，而非主權國家或軍事聯盟單方面決定；且執行維和須保持中立公正，除非出於自衛或保護任務授權，否則不得使用武力。

目前俄羅斯25日證實「原則上」同意黑海停火，但要求解除對俄羅斯農產品和化肥出口的部分制裁。

另據據波蘭獨立英文網站波蘭筆記（Notes From Poland）報導，北約祕書長呂特在訪問華沙時明確表示，若俄羅斯攻擊波蘭，北約將「全力以赴」保衛盟友；他並對普亭發出嚴厲警告：「我們的回應將是毀滅性的。」

據報導，呂特還強調，波蘭在國防支出與東翼防禦上的領導角色，凸顯聯盟團結對抗俄羅斯威脅的重要性。

呂特在與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）26日會面後表示，波蘭是北約的模範盟友，今年國防支出占GDP的4.7%，遠超聯盟2%的最低標準，為成員國之冠。

烏克蘭 俄羅斯 馬克宏

上一則

韓野火增至28死 毀3.8萬公頃林地史上最慘 藝人捐款救災

下一則

義媒實驗性發行全球首份AI報紙 總編分享除錯經驗

延伸閱讀

澤倫斯基籲美國與盟邦：堅定不移反制俄羅斯

澤倫斯基籲美國與盟邦：堅定不移反制俄羅斯
北約秘書長警告普亭：攻擊波蘭將面臨毀滅性反擊

北約秘書長警告普亭：攻擊波蘭將面臨毀滅性反擊
澤倫斯基受訪 斷言普亭「很快就會死」

澤倫斯基受訪 斷言普亭「很快就會死」
不只維和？馬克宏：歐洲駐烏克蘭部隊可回應俄攻擊

不只維和？馬克宏：歐洲駐烏克蘭部隊可回應俄攻擊

熱門新聞

20歲嫩模瑪麗亞·科瓦爾丘克參加派對後失蹤。(取材自Instagram)

烏克蘭20歲嫩模跑趴失蹤 10天後全身骨折、滿身血倒路邊

2025-03-22 19:32
俄羅斯總統普亭（左）2022年4月21日在莫斯科克里姆林宮會晤時任國防部長蕭伊古。資料照片。（美聯社）

澤倫斯基受訪 斷言普亭「很快就會死」

2025-03-27 08:50
美國寵物協會本周公布了2024年最受歡迎的狗狗品種。美聯社

快看世界／你家毛孩上榜了嗎？美國最受歡迎10種狗

2025-03-19 13:11
冰島資料照片。美聯社

36年前與15歲少年生下孩子 冰島兒童部長辭職

2025-03-21 08:54
川普總統(右)2月27日在白宮會見英國首相施凱爾。(路透)

傳英國王擬邀美加入大英國協 川普：聽起來不錯

2025-03-21 15:57
以色列總理內唐亞胡。（路透）

哈瑪斯政治領袖遇襲身亡 內唐亞胡顧問：打到哈瑪斯求饒釋放59人質

2025-03-22 21:41

超人氣

更多 >
退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗

退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗
證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票
美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」
錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返

錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返
尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」