批俄羅斯「戰爭欲望」 馬克宏：歐駐烏克蘭部隊可回擊

法國總統馬克宏（右）指責俄羅斯仍表現出「戰爭欲望」；圖為馬克宏26日於巴黎會晤烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（路透）

法國總統馬克宏 26日表示，歐洲武裝部隊會是「烏克蘭 手上的牌」，在俄羅斯 破壞可能的和平協議時「予以回應」，並且宣布軍援烏克蘭22億歐元（約23.7億美元）；他也指責俄羅斯仍表現出「戰爭欲望」，用新條件當作緩兵之計。北約祕書長呂特（Mark Rutte）也警告俄羅斯總統普亭，攻擊波蘭將面臨毀滅性反擊。

華盛頓郵報報導，馬克宏將在當地27日於巴黎舉行烏克蘭安全峰會， 預計會晤烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲其他31國領袖，商議在烏克蘭的關鍵城鎮、戰略基地及其他地區進行部署。

馬克宏26日結束會晤澤倫斯基後談到可能部署在烏克蘭的歐洲部隊，他表示假如俄烏達成和平協議，烏克蘭再度遭到俄方入侵，「實際上等同歐洲部隊受到攻擊，接下來就是歐洲一貫的參戰框架」。

馬克宏說：「我們的士兵一旦部署與投入戰場，將根據三軍統帥的決策行動；若身處衝突，便會予以回應。」

基輔郵報指出，馬克宏與英國首相施凱爾積極推動歐洲組成「志願者部隊」，協助烏克蘭戰後維和行動。

馬克宏強調，歐洲部隊可以成為「烏克蘭手上的一張牌」，藉此嚇阻俄羅斯再度侵略，但他也強調不會部署在俄烏前線，他表示，「這是一種和平主義的方式」。

不過，澤倫斯基認為現在談歐洲部隊言之過早，「沒有人希望把任何國家拖進戰爭」。

根據聯合國，部署維和行動需要衝突各方的同意，而非主權國家或軍事聯盟單方面決定；且執行維和須保持中立公正，除非出於自衛或保護任務授權，否則不得使用武力。

目前俄羅斯25日證實「原則上」同意黑海停火，但要求解除對俄羅斯農產品和化肥出口的部分制裁。

另據據波蘭獨立英文網站波蘭筆記（Notes From Poland）報導，北約祕書長呂特在訪問華沙時明確表示，若俄羅斯攻擊波蘭，北約將「全力以赴」保衛盟友；他並對普亭發出嚴厲警告：「我們的回應將是毀滅性的。」

據報導，呂特還強調，波蘭在國防支出與東翼防禦上的領導角色，凸顯聯盟團結對抗俄羅斯威脅的重要性。

呂特在與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）26日會面後表示，波蘭是北約的模範盟友，今年國防支出占GDP的4.7%，遠超聯盟2%的最低標準，為成員國之冠。