談判露曙光 烏俄達成黑海停火協議

俄、烏同意在黑海休戰，並討論停止攻擊能源設施的細節，這將是俄國侵烏三年後，邁向停火的關鍵第一步。圖為烏克蘭海岸防衛隊2024年7月在黑海監視一艘經過的商船。(路透)

美國、俄羅斯 與烏克蘭官員在沙烏地阿拉伯會談數日後，美方表示俄、烏同意在黑海停火，恢復航運安全；華爾街 日報(WSJ)分析，美國將助俄國 擺脫出口困境。

俄烏上周同意暫停攻擊能源基建但戰火未歇，部分停火協議的生效時間和方式未定。美方人員23日在沙國首都利雅德先與烏國官員談判，24日續與俄方會談。

白宮25日表示，俄、烏同意在黑海休戰，並討論停止攻擊能源設施的細節，這將是俄國侵烏三年後，邁向停火的關鍵第一步。

紐約時報報導，黑海停火未達到美國官員持續推動的休戰要求，尚不清楚如何及何時執行有限的黑海停火協議，也不清楚俄、烏落實該協議的意願是否堅定。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)25日表示，「現在判定協議是否奏效還太早」；防長烏梅洛夫(Rustem Umerov)則說，需盡快進行「額外技術磋商」以落實該協議。

華爾街日報報導，俄、烏談判達成黑海停火協議，但莫斯科也增列前提。

俄國總統府克里姆林宮發出聲明表示，只有在西方制裁俄國農產品出口的限制解除後，俄方才會履行海事安全協議。

白宮在一份聲明中承諾，美方將「協助恢復俄國重新進入世界農業與化肥出口市場」，及俄國使用的「環球銀行金融電信協會」(SWIFT)支付系統。

澤倫斯基抱怨，該條款形同削弱立場，並在對俄制裁方面讓步；取消限制俄國農產品出口需歐盟批准，而歐盟官員主張繼續制裁俄國。

俄國表示，涉及食品和化肥貿易的主要俄國銀行需重新接入SWIFT支付系統，點名俄羅斯農業銀行(Rosselkhozbank)外，也建議恢復其他銀行的許可權。

西方制裁從未直接針對俄國的糧食或農產品出口，因國際法普遍禁止此類行為，且可能推高糧食價格，增加全球饑餓風險。

俄國主張，其農產品出口受到歐洲港口和銀行制裁的影響；克宮向來尋求取消金融限制，而這正是西方制裁的核心。

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)曾抱怨，西方未能消除對俄糧食出口的障礙，包括貨船保險，且SWIFT把俄羅斯農業銀行列入黑名單。