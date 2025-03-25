美國：俄羅斯與烏克蘭同意確保黑海航運安全

圖為美國總統川普（左）、烏克蘭總統澤倫斯基（中）和俄羅斯總統普亭（右）。美聯社

白宮表示，今天在沙烏地阿拉伯結束與俄羅斯 及烏克蘭 各別進行的會談，俄烏同意避免對行經黑海的船隻發動軍事攻擊，也同意實施禁令，禁止攻擊彼此境內的能源設施。

法新社報導，白宮在聲明中說，俄羅斯與烏克蘭「同意在黑海（Black Sea）確保航運安全、排除動武，以及避免使商船用於軍事目的。」

另據路透報導，美國各別與俄羅斯及烏克蘭達成的這些協議若順利實施，將是迄今邁向更廣泛停火最明確的跡象。華府認為這是邁向和平的墊腳石，有望為持續3年多的俄烏戰爭劃下句點。

然而，克里姆林宮表示，無法信任烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy），只有在華府「命令」澤倫斯基重視黑海協議的情況下，俄國才會簽署該協議。

俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）透過電視轉播表示：「我們需要確切的保證。」

目前不清楚莫斯科的要求是否可能破壞這項協議。澤倫斯基曾說，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在和平行動一事上不可信任。

烏克蘭國防部長指出，基輔同意在黑海停火，也同意俄烏雙方暫停攻擊彼此境內的能源基礎設施。