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美跨黨派參議員施壓川普政府 盼動用俄資產本金支持烏

中央社華盛頓24日綜合外電報導
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俄羅斯23日夜用無人機襲擊烏克蘭基輔，一棟多層樓住宅遭到嚴重損毀。美聯社
俄羅斯23日夜用無人機襲擊烏克蘭基輔，一棟多層樓住宅遭到嚴重損毀。美聯社

一群美國跨黨派聯邦參議員正在施壓美國總統川普的政府，將遭到凍結的3000多億美元俄羅斯資產本金用於支持烏克蘭，而非只利用利息，並要求川普政府施壓盟邦也這麼做。

路透報導，自從俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2022年2月派兵全面侵略鄰國烏克蘭後，美國與盟邦便禁止與俄國中央銀行和俄國財政部的交易，等同將3000億至3500億美元的俄國主權資產凍結。

這些俄羅斯資產大多是存放在1家歐洲證券保管機構的歐洲、美國和英國公債。消息人士說，只有約70億美元的俄國資產是存放在美國金融機構。

歐洲和美國官員先前已同意利用凍結的俄羅斯資產所生利息來提供貸款給烏克蘭，而非使用資產本身。俄國曾表示，將其資產用於烏克蘭等同搶劫。

歐洲領導人想要動用遭凍結的俄羅斯資產來協助烏克蘭重建，但為了避免面臨法律挑戰或創下有問題的國際先例，一直嘗試就這項議題達成協議，至今仍在考慮幾個選項。

美國國會議員近幾年也不斷要求動用俄羅斯資產來重建烏克蘭，一方面替美國納稅人省錢，另方面藉此施壓莫斯科達成和平協議。

根據報導，共和黨籍聯邦參議員楊恩（Todd Young）和葛理漢（Lindsey Graham）及民主黨籍聯邦參議員布魯曼索（Richard Blumenthal）和肯恩（Tim Kaine）21日聯名致函美國國務卿魯比歐（Marco Rubio），提出多項詢問。

據路透今天見過的信件內容，這4名參議員表示，他們理解美國政府也像歐洲一樣不想動用俄羅斯資產本身，因此他們「尋求理解行政部門在這項議題上的立場」。

信中問道：「行政部門如何看待使用一切手中可用工具來加強施壓俄羅斯，好讓戰爭結束？尤其是行政部門是否認為，在與俄羅斯談判時，應不應該善用美國和歐洲聯盟（EU）掌握的資產來讓戰爭結束？如果是，又該怎麼做？」

這4位參議員還詢問，美國政府是否有意發展一套策略，來鼓勵歐盟、七大工業國集團（G7）及其他盟友善用遭到凍結的俄羅斯主權資產？以及是否支持烏克蘭動用美國掌控的俄國資產來購買國防裝備？

這是罕見有高階共和黨國會議員公開施壓川普政府對俄羅斯採取更強硬態度。自從川普將美國政策更朝莫斯科傾斜後，挺烏克蘭的共和黨議員大致保持沉默。

美國與俄羅斯官員今天正好在沙烏地阿拉伯舉行會談，希望促成俄烏雙方先達成黑海海上停火，之後再達成更大範圍的停火協議，好讓打了3年多的俄烏戰爭結束。

美國國務院並未立即回覆路透的置評請求。

俄羅斯 烏克蘭 俄國

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