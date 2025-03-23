川普特使：澤倫斯基認了烏無法入北約 還同意舉行大選

美國中東特使稱，烏克蘭總統澤倫斯基（前右）已大致承認，烏克蘭無法加入北約。圖為澤倫斯基22 日在烏東頓內次克地區會見烏克蘭武裝部隊指揮官。（歐新社）

美國中東特使威科夫（Steve Witkoff）21日表示，烏克蘭 總統澤倫斯基 已大致承認，烏克蘭無法加入北約。威科夫稱，若要達成和平協議，烏克蘭就不能成為北約成員國，但或許仍可受益於北約的《第5條共同防禦條款》，即任何成員國遭受攻擊時，其他成員國將共同防衛。

新華社報導，威科夫近期曾兩度造訪莫斯科，他日前接受《福斯新聞》前主播卡爾森專訪。他表示，俄羅斯與烏克蘭如果要達成和平協議，烏克蘭就不能成為北約成員國，他相信澤倫斯基及烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克已大致接受。

卡爾森則提到，自己不看好烏總統澤倫斯基。威科夫對此相當認同，稱澤倫斯基目前處境艱難，因為俄國擁有核武，且人口是烏國的4倍。威科夫補充說，現在是烏方達成協議的最佳時機，而川普 可為澤倫斯基促成一個他能得到的最優協議。

此外威科夫又指，烏克蘭領導層已同意舉行大選，但未透露詳情。烏克蘭原定2024年舉行大選，但礙於俄烏衝突而實施的戒嚴令所推遲至今。美國總統川普1個月前甚至稱澤倫斯基為「未經選舉的獨裁者」。

中央社引述法新社報導，威科夫在訪談中還熱情稱讚普亭值得信任，且普亭告訴他，川普去年在選舉造勢活動上遭槍擊時，他曾為這位「朋友」祈禱。威科夫表示他認為普亭「不是壞人」，且是致力尋求終結俄烏戰爭的「偉大」領袖。

美國總統川普同日表示，俄烏很快就會完全停火，並將討論領土分割的議題。川普沒有說明細節，但據信他說的領土是烏克蘭東部和南部遭到俄國兼併的4個州，以及克里米亞半島。

威科夫指這4州的居民「都講俄語」，「絕大多數人在公投中表明他們希望由俄羅斯統治」。CNN先前報導，在這4州舉辦的公投是在槍口下進行，當地一位居民說投票結果早已是定局。

美國代表團將於24日到沙烏地阿拉伯與俄烏各自代表團會商，領土議題可望在議程上，但俄烏雙方歧見很大，達成共識難度很高。

川普19日與烏克蘭總統澤倫斯基通話，澤倫斯基事後表示，雙方並未提及克里米亞議題，暗示領土議題不在議程上，但這只是早晚的問題。

路透報導，烏克蘭官員表示，俄軍21日晚襲擊烏國東南部城市札波羅熱、北部蘇米州克拉斯諾皮利亞村、烏東頓內茨克州（Donetsk）康斯坦丁諾夫卡鎮，造成5人死亡。