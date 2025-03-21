烏：若取回俄占核電廠 我們的土地不會直接給美

歐盟峰會20日登場，除了匈牙利總理奧班，所有領導人重申支持烏克蘭；圖為烏克蘭總統澤倫斯基（左）與挪威首相斯托爾在奧斯陸總理官邸舉行會晤。（美聯社）

美國總統川普和烏克蘭 總統澤倫斯基 通話，川普提出讓美國接管烏克蘭核電廠。烏克蘭有四座核電廠，澤倫斯基後來在記者會說，兩人只談論被俄軍占領的札波羅熱核電廠，即使烏克蘭取回，也不會直接交給美國。另外，歐盟高峰會挺烏共識，又見26:1，匈牙利再一次抵制。而在俄羅斯 總統普亭與川普通話後，俄烏換俘各放上百人。

紐約時報報導，在俄烏戰爭期間，烏克蘭的核電廠一直是其能源網路骨幹，供應全國三分之二電力。雖然俄國大肆攻擊烏克蘭火力和水力發電廠，試圖摧毀其電網，但卻避免攻擊核電廠以免引發核災。

在此背景下，烏克蘭政府已啟動興建更多核電機組，認為這是確保能源安全的唯一可行方案。

這就是美國的商業利益所在。開戰前不久，美國西屋核電技術公司與烏克蘭國營核電公司簽訂協議，建造五座機組。俄羅斯發動攻擊後，數量增到九座，兩家公司同意進一步合作，在烏克蘭興建另外四座小型核電廠。

對西屋而言，能夠在長期由俄羅斯主導的烏克蘭核電市場擴張業務，是一大突破。

另外，烏克蘭所有核電廠都是國有，烏克蘭法律禁止這些核電廠私有化。要修法允許美國擁有這些產業，在政治上相當敏感。澤倫斯基在記者會上暗示了這個問題，稱沒有跟川普談核電廠歸屬權。

許多烏克蘭人認為俄國不可能交還電廠。澤倫斯基說，如果烏克蘭取回電廠，也不可能直接把電廠移交美國，因為「這是我們的，是我們的土地」。

另據中央社報導，歐盟27國領導人峰會20日討論快速變化的烏克蘭情勢，結果再度因匈牙利一國反對而以「26個政府領導人堅定支持」的附錄文件表達挺烏，包括持續凍結俄國資產直到補償烏國損失為止，以及投入7月在義大利舉行的重建會議。

面對歐盟裡最親俄的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）仍舊抵制歐盟挺烏，其他26國不再糾結，連續兩次以高峰會附錄文件方式呈現26國的挺烏共識。

路透報導，普亭和川普18日通話時，曾談及俄烏換俘一事。俄羅斯和烏克蘭19日證實，他們已各自釋放175名戰俘。雙方證實，俄羅斯還移交22名傷勢嚴重的烏克蘭戰俘。