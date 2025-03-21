我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五角大廈將向馬斯克簡報對中計畫？川普批荒謬：無關中國

倫敦希斯洛機場大停電 21日全天關閉

烏：若取回俄占核電廠 我們的土地不會直接給美

編譯中心／綜合20日電
歐盟峰會20日登場，除了匈牙利總理奧班，所有領導人重申支持烏克蘭；圖為烏克蘭總統澤倫斯基（左）與挪威首相斯托爾在奧斯陸總理官邸舉行會晤。（美聯社）
歐盟峰會20日登場，除了匈牙利總理奧班，所有領導人重申支持烏克蘭；圖為烏克蘭總統澤倫斯基（左）與挪威首相斯托爾在奧斯陸總理官邸舉行會晤。（美聯社）

美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基通話，川普提出讓美國接管烏克蘭核電廠。烏克蘭有四座核電廠，澤倫斯基後來在記者會說，兩人只談論被俄軍占領的札波羅熱核電廠，即使烏克蘭取回，也不會直接交給美國。另外，歐盟高峰會挺烏共識，又見26:1，匈牙利再一次抵制。而在俄羅斯總統普亭與川普通話後，俄烏換俘各放上百人。

紐約時報報導，在俄烏戰爭期間，烏克蘭的核電廠一直是其能源網路骨幹，供應全國三分之二電力。雖然俄國大肆攻擊烏克蘭火力和水力發電廠，試圖摧毀其電網，但卻避免攻擊核電廠以免引發核災。

在此背景下，烏克蘭政府已啟動興建更多核電機組，認為這是確保能源安全的唯一可行方案。

這就是美國的商業利益所在。開戰前不久，美國西屋核電技術公司與烏克蘭國營核電公司簽訂協議，建造五座機組。俄羅斯發動攻擊後，數量增到九座，兩家公司同意進一步合作，在烏克蘭興建另外四座小型核電廠。

對西屋而言，能夠在長期由俄羅斯主導的烏克蘭核電市場擴張業務，是一大突破。

另外，烏克蘭所有核電廠都是國有，烏克蘭法律禁止這些核電廠私有化。要修法允許美國擁有這些產業，在政治上相當敏感。澤倫斯基在記者會上暗示了這個問題，稱沒有跟川普談核電廠歸屬權。

許多烏克蘭人認為俄國不可能交還電廠。澤倫斯基說，如果烏克蘭取回電廠，也不可能直接把電廠移交美國，因為「這是我們的，是我們的土地」。

另據中央社報導，歐盟27國領導人峰會20日討論快速變化的烏克蘭情勢，結果再度因匈牙利一國反對而以「26個政府領導人堅定支持」的附錄文件表達挺烏，包括持續凍結俄國資產直到補償烏國損失為止，以及投入7月在義大利舉行的重建會議。

面對歐盟裡最親俄的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）仍舊抵制歐盟挺烏，其他26國不再糾結，連續兩次以高峰會附錄文件方式呈現26國的挺烏共識。

路透報導，普亭和川普18日通話時，曾談及俄烏換俘一事。俄羅斯和烏克蘭19日證實，他們已各自釋放175名戰俘。雙方證實，俄羅斯還移交22名傷勢嚴重的烏克蘭戰俘。

澤倫斯基發表聲明說，這次是雙方最大規模的換俘行動之一，並稱這22名烏克蘭人是「身負重傷的戰士，並且遭到俄羅斯以捏造罪名迫害」。

匈牙利總理奧班仍舊抵制歐盟挺烏，其他26國不再糾結，連續兩次以高峰會附錄文件方式...
匈牙利總理奧班仍舊抵制歐盟挺烏，其他26國不再糾結，連續兩次以高峰會附錄文件方式呈現26國的挺烏共識。(路透)

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

上一則

最幸福國家 芬蘭連8年奪冠 美跌至第24名歷來新低

下一則

擔心這2種人安全 溫哥華車展勒令特斯拉撤展

延伸閱讀

美將與俄烏代表分別會晤 川普：很快跟烏克蘭簽礦產協議

美將與俄烏代表分別會晤 川普：很快跟烏克蘭簽礦產協議
烏克蘭無人機襲擊俄羅斯石油儲存設施 俄外交部控：違反停火協議

烏克蘭無人機襲擊俄羅斯石油儲存設施 俄外交部控：違反停火協議
普亭川普通話後 俄烏換俘各放上百人

普亭川普通話後 俄烏換俘各放上百人
歐盟高峰會挺烏共識又見26:1 匈牙利再次抵制

歐盟高峰會挺烏共識又見26:1 匈牙利再次抵制

熱門新聞

俄羅斯總統普亭13日在克里姆林宮記者會，回應美國提出俄烏30天停火。(美聯社)

普亭「原則上同意停火」只是拖延？澤倫斯基：想拒絕但不敢跟川普直說

2025-03-13 20:42
美國寵物協會本周公布了2024年最受歡迎的狗狗品種。美聯社

快看世界／你家毛孩上榜了嗎？美國最受歡迎10種狗

2025-03-19 13:11
威廉王子最近都以大鬍子造型趴趴走。(路透)

威廉王子斷崖式崩壞 禿頭配鬍子變怪大叔：嚇哭女兒

2025-03-18 23:50
紅色圈起處顯示火星似乎噴到使用易燃材質的天花板上，接著火勢迅速蔓延至整間迪斯可舞廳。(擷至YouTube@Sky News)

北馬其頓夜店大火增至59死 當局對4人發逮捕令

2025-03-16 16:43
美俄領導人通話後同意俄羅斯與烏克蘭在能源設施上停火，烏克蘭總統澤倫斯基表態支持。圖為俄羅斯無人機攻擊烏克蘭私人煉油廠。(歐新社)

川普、普亭熱線同意俄烏能源設施停火 澤倫斯基回應了

2025-03-18 20:27
由於戰況逆轉，烏克蘭軍隊已從俄羅斯庫斯克地區撤退。圖為烏克蘭頓內茨克被毀的村莊。(路透)

俄軍反撲 烏軍撤離俄領土庫斯克 分析：戰役近告終

2025-03-16 22:30

超人氣

更多 >
3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬
飛機上用餐 注意4點保安全

飛機上用餐 注意4點保安全
南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控
別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手

別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手
持合法學生簽證 喬治城大學印裔研究員遭逮捕拘留

持合法學生簽證 喬治城大學印裔研究員遭逮捕拘留