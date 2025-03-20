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普亭望川普正式承認克里米亞等5地屬於俄國？克宮否認

編譯羅方妤／即時報導
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俄羅斯總統普亭19日在首都莫斯科參加檢察總長辦公室擴大會議。歐新社
俄羅斯總統普亭19日在首都莫斯科參加檢察總長辦公室擴大會議。歐新社

路透引述俄羅斯媒體「工商日報」（Kommersant daily）報導，俄國總統普亭希望美國總統川普正式承認，俄軍在烏克蘭四州的占領區以及克里米亞屬於俄國領土。但這項說法遭俄國克里姆林宮否認。

「工商日報」引述和普亭在18日一起參加私人商業活動的匿名消息人士說法，稱普亭希望美國正式承認俄軍在盧甘斯克州、頓內次克州、札波羅熱州和赫松州的占領區，以及他們自2014年併吞的克里米亞，為俄國的一部分。

路透指出，儘管俄軍在戰場上推進，但沒有完全占領這四州。

「工商日報」報導，如果俄國在這些地區的主權「在不久的將來」獲得承認，作為回報，普亭將承諾不會聲稱烏克蘭南部港市敖德薩和其他領土屬於俄國。

克里姆林宮發言人佩斯科夫19日被問及這篇報導。他表示，普亭和川普18日通話時沒有討論這個想法。

佩斯科夫證實，普亭在18日與俄國商業菁英進行閉門會議時，有和他們討論烏克蘭衝突。但佩斯科夫沒有證實，普亭在這場會議是否提出希望美國承認俄軍在烏克蘭四州的占領區，及克里米亞屬於俄國的想法。

俄國 普亭 烏克蘭

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