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川普向普亭靠攏？路透：美暫停部分打擊俄羅斯行動

編譯徐榆涵／即時報導
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俄羅斯總統普亭與美國總統川普。(美聯社)
俄羅斯總統普亭與美國總統川普。(美聯社)

路透報導，在美國總統川普政府敦促俄羅斯結束對烏克蘭戰爭之際，美國多個國家安全機構已經停止協調應對俄羅斯的破壞行動，以減緩對莫斯科的壓力。

報導指出，在美國前總統拜登執政時期，美國情報部門警告稱，俄羅斯正在加劇對西方國家的影子戰爭，包括對美國的破壞行動、虛假資訊和網路攻擊。為此，拜登的政府下令國安團隊成立工作小組監控此問題。

參與工作小組的7名前官員透露，這項計畫由美國國家安全會議（NSC）主導，並涉及至少7個國家安全機構與歐洲盟友合作，打擊針對歐洲和美國的破壞行動。

然而，根據11名現任和前任官員透露，自從川普在1月20日重返白宮後，這項工作大多陷入停滯。NSC與歐洲國家官員就俄羅斯破壞活動舉行的定期會議已取消，NSC也不再正式協調美國各機構的行動，包括聯邦調查局、國土安全部和國務院。

報導指出，目前無法確定川普是否已下令停止所有監視和打擊俄羅斯行動的工作，也不清楚各機構是否仍在招聘額外人員，又或是各機構是否獨立於白宮制定自己的政策決定等。

此外，也不清楚美國在多大程度上，仍與歐洲盟友分享有關破壞行動的情報。英國政府官員表示，美國與英國政府之間的常規情報共享仍然持續進行。一名北約高階美國官員表示，美國仍在就此問題與盟國協調。

當被問及有關暫停協調行動時，NSC發言人休斯（Brian Hughes）表示，NSC「與相關機構協作，評估並挫敗對美國人的威脅。」他補充說，「川普已明確表示，任何對美國的攻擊都將遭到不成比例的回應。」

歐盟發言人希普（Anitta Hipper）表示，她沒有具體資訊可提供。並指歐盟正在與北約協調應對各種威脅，這類威脅涵蓋從破壞關鍵基礎設施到散布虛假資訊等各種行動。

一些分析人士表示，減少應對俄羅斯混合戰手段的工作，對美國而言可能會帶來嚴重風險。所謂混合戰是指，結合傳統軍事行動與非傳統手段的戰爭策略，包括資訊戰、經濟脅迫、以及支持民間武裝組織進行代理人戰爭。

華盛頓智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）外交及防衛政策研究主任謝克（Kori Schake）表示，「我們選擇對潛在的戰爭行為視而不見。」

當被問及美方部分追蹤俄羅斯混合戰行動的工作暫停時，克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，川普政府正試圖擺脫「一切無效、腐敗且不可信的事物」，並稱這是「可以理解的」。他還補充說，西方指控俄羅斯在美國和歐洲進行破壞行動的說法「毫無根據且虛無縹緲」。

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