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俄烏停火對哪方更有利？專家評估：對烏克蘭有更多隱藏好處

編譯盧思綸／即時報導
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俄羅斯國防部14日釋出俄軍在庫斯克行動畫面。（歐新社）
俄羅斯國防部14日釋出俄軍在庫斯克行動畫面。（歐新社）

基輔獨立報報導，美國總統川普18日將與俄羅斯總統普亭通話，希望促成莫斯科同意與基輔實施30天臨時停火。然而，克里姆林宮擔心停火可能讓烏克蘭有機會重整旗鼓，迄今尚未給出明確回應。專家對此分析指出，停火同時有利於俄烏重新補給和重組軍力，但是烏軍在戰場的情況比俄羅斯更糟，因此基輔更需要暫時休兵。

皇家聯合三軍研究院軍事專家雷頓（Peter Layton）表示，俄烏雙方在停火期間都會嘗試重新武裝，並將物資緊急送往前線。

英國智庫國際戰略研究所軍事專家布魯赫曼（Sascha Bruchmann）則認為，停火對烏克蘭猶為迫切，因為烏軍需要補充前線人力不足。儘管俄軍可從中獲得喘息，但烏克蘭不僅能獲得更多戰略好處，而且具有政治迫切性，可重振與美國的關係、獲得援助。

歐洲政策分析中心防務專家博薩里（Federico Borsari）坦言，儘管停火對俄烏都有好處，但對烏克蘭更有利。

博薩里指出，前線關鍵區域的烏軍可進行部隊輪換、加強防禦、訓練新部隊及補給前線軍力。他補充道，停火期間，烏克蘭有機會改善反擊無人機措施，並利用這段時間評估前線局勢。

此外，俄羅斯正在自家庫斯克州取得進展，因此停火對任何進攻接壤庫斯克州的烏克蘭蘇米地區 （Sumy）有所不利。

同時，分析人士表示，俄羅斯停止空襲顯然對烏克蘭有利。儘管烏克蘭隊俄軍無人機和飛彈攻勢採取報復，但破壞力遠不如俄軍，加上外國提供的飛彈即將用罄。

不過，俄羅斯在部分地區和黑海可能正需要停火。

博薩里指出，最近烏軍重新奪回托列茨克鎮（Toretsk）附近的大片領土，並且阻止俄軍朝波克羅夫斯克（Pokrovsk）西南方向進攻。他描述，俄軍在這些區域的兵力過度伸展，缺乏足夠的機械化支援繼續進攻。因此，在這個特定區域，停火對俄羅斯將更為有利。

此外，布魯赫曼認為，海上停火可能稍微有利於俄羅斯。她提到，俄羅斯已經有一段時間無法掌握黑海的主動權，俄羅斯海軍陷入困境，無法找到對抗更有殺傷力和多功能的烏克蘭無人艦。

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