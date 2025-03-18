英稱逾30國欲加入烏戰後維和部隊 中國願參與重建

英國政府表示，已有超過30個國家有意願參與烏克蘭戰後的維和部隊。圖為川普和普亭先前通話消息的報導。（路透）

英國政府17日表示，已有超過30個國家有意願參與烏克蘭 戰後的維和部隊，中國國家國際發展合作署也對外表示，只要當事國提出要求，中國在烏克蘭重建工作方面都願意給予協助。

據路透報導，英國首相施凱爾 (Keir Starmer)的發言人在17日表示，已經有「相當多」的國家願意在烏克蘭與俄羅斯 達成和平協議後，提供維和部隊進入烏克蘭。就在總統川普啟動與俄羅斯的和平談判後，英國與法國便率先提出對烏克蘭的維和計畫。

施凱爾的發言人向媒體表示，預計將有超過30個國家會加入所謂的「自願聯盟」(coalition of the willing)來向烏克蘭表達支持，「各國提供的兵力可能會有所不同，但將會是一支相當可觀的部隊，有大量國家願意派遣部隊參與。」

中國國家國際發展合作署發言人李明17日表示，中方願繼續「根據當事方的意願」提供「力所能及的幫助」，其中也包括參與烏克蘭未來重建的工作。在記者會上，有媒體詢問烏克蘭總統澤倫斯基曾表示，希望烏克蘭未來重建能獲得中國的幫助，對此，中國的回應為何。李明回應說，「烏克蘭危機爆發以來，中國共向烏克蘭提供了四批人道主義援助。中方將繼續做維護世界和平穩定的積極力量，捍衛全球公平正義的進步力量。」

另外，針對俄羅斯過去一再拒絕同意北約(NATO)成員國的軍隊駐紮在烏克蘭境內的提議，因此，當被問到維和部隊若遭受攻擊是否會開火反擊時，英國首相發言人回應表示，目前軍事規畫會議正在進行中，細節仍在討論。

施凱爾已在15日與歐洲及其他國家領袖進行一場線上會議，商討爭取對「自願聯盟」的支持，而各國軍事規畫人員則預定本周四將在英國舉行會談，討論如何確保執行停火協議。

有媒體問道俄羅斯方面曾表示，莫斯科不會接受歐洲維和部隊進入烏克蘭的說法時，施凱爾的發言人也說，「請注意，去年俄羅斯在前線部署北韓軍隊時，也沒有徵詢烏克蘭的同意。」

英國與法國目前則持續要求美國提供安全保證，以嚇阻俄羅斯未來可能的攻擊行動。