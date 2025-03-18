俄烏各設紅線 停火條件恐談不攏 澤倫斯基警告普亭拖延

川普總統(左)居間協調烏俄戰爭暫時停火30天，但澤倫斯基(中)與普亭(右)都各自有盤算。。(美聯社)

持續已三年的俄烏戰爭能否結束，取決於美國獲得烏克蘭 同意，提出的30天暫時停火提議能否獲得莫斯科接受，這是俄烏雙方建立互信的第一步，接下來才能商議長期和平計畫。烏克蘭總統澤倫斯基已提出警告說，俄羅斯 總統普亭可能以要求附帶條件做為手段，拖延臨時停火協議，好讓戰火持續。

美聯社分析，目前看來，俄烏雙方其實都不願做出重大讓步，各自都有不得越雷池一步的紅線。

●俄要求取消經濟制裁

普亭2022年2月24日對烏克蘭出兵時，就要求烏克蘭放棄加入北約 (NATO)、大幅縮減軍隊、保護俄語及俄羅斯文化。如今普亭進一步要求基輔從俄軍2022年9月以來占領的盧甘斯克(Luhansk)、頓內茨克(Donetsk)、札波羅熱(Zaporizhzhia)、赫松(Kherson)四個地區撤軍。

俄羅斯官員表示，任何和平協議都應包括解除俄羅斯遭西方國家凍結的資產，美國、歐盟取消俄羅斯經濟制裁。

克里姆林宮主張，北約軍隊必須減少靠近俄羅斯邊境的駐軍。

●烏喊盟友供安全擔保

由於軍事能力不足，烏克蘭已不再堅持國境必須恢復2014年之前的狀況，但要求國際盟友為和平協議提供安全擔保，確保俄羅斯不再侵犯。

澤倫斯基要求烏克蘭陸軍加強戰力，以防未來俄軍再次侵略。基輔也希望發展本土國防產業，降低軍火設備對盟友的依賴。

至於被俄軍占領的區域，烏克蘭則不願割讓。烏克蘭同時要求被非法驅逐到俄羅斯的兒童能夠返鄉，數以千計被關押於俄羅斯監獄的烏克蘭平民也能獲釋。

●雙方底線讓談判棘手

俄烏存在彼此互不相容的紅線，讓談判變得特別棘手。對莫斯科來說，舉凡北約成員出現就是紅線，不管擔任維和部隊或在北約架構之外供安全保證都一樣。遭俄軍占領，但烏克蘭缺乏軍事實力取回的領土，則是基輔的紅線。