川普再對普亭讓步 美國退出侵略烏克蘭究責組織

歐洲聯盟刑事司法合作署於荷蘭海牙總部建築外的標誌。(路透)

美國與俄羅斯元首將於18日進行通話，在此之前美國司法部知會歐洲官員，美國決定在3月底前退出「烏克蘭侵略罪國際起訴中心」（ICPA），該組織負責調查入侵烏克蘭的相關責任人，調查對象包括俄羅斯總統普亭 。這項決定被視為川普 政府最新對莫斯科讓步的跡象。

紐約時報報導，ICPA的成立目的是追究俄羅斯及其盟友白俄羅斯、北韓和伊朗等在侵略烏克蘭的責任。拜登政府2023年加入，並承諾追究普亭對烏克蘭人犯下罪行的個人責任。

紐時取得母組織「歐洲聯盟刑事司法合作署」（Eurojust）主席施密特（Michael Schmidt）17日給內部信函寫道：「美國已經通知我方將結束參與ICPA」，退出時間是3月底之前。該署預計當地17日宣布。他在信中補充，ICPA仍然「致力於追究對烏克蘭核心國際罪行負責的人士」。

美國是成員中唯一非歐洲國家，派遣資深檢察官前往海牙，與來自烏克蘭、波羅的海國家、波蘭、羅馬尼亞以及國際刑事法院的調查人員合作。

紐時引述熟悉情況的人士指出，川普政府並未針對退出ICPA給出具體原因，只是給出近期在人事和政策變動上的相同解釋，稱需要重新部署資源。