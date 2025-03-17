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川普稱普亭會簽30天停火 烏議會喊「和談3紅線」

編譯盧思綸／即時報導
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媒體報導，川普評估俄羅斯同意30天停火協議的可能性時表現信心，認為莫斯科不會拒絕。(歐新社)
媒體報導，川普評估俄羅斯同意30天停火協議的可能性時表現信心，認為莫斯科不會拒絕。(歐新社)

川普總統將在18日上午與俄羅斯總統普亭通話，川普有信心莫斯科不會拒絕臨時停火協議。與此同時，烏克蘭議會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）表態烏克蘭在和平協議上有3道紅線，分別是領土主權、加入北約問題與限制防禦。

烏克蘭通訊社引述路透與C-SPAN報導，川普評估俄羅斯同意30天停火協議的可能性時表現信心，認為莫斯科不會拒絕。

福斯新聞網報導，國務院發言人布魯斯17日表示，現在「球在俄羅斯手上」，俄羅斯需要接受美方提出的停火協議，烏克蘭上周已在沙烏地阿拉伯美烏會談同意協議。

協議包含立即實施30天停火，並保證恢復對烏克蘭的軍事援助與情報共享。

另一方面，梅列日科指出，基輔對於結束與俄羅斯的戰爭有明確底線，他列出「3條非常堅定的紅線」。

首先是領土完整，烏克蘭不會同意任何領土讓步，梅列日科說，這「不是可以談判的問題」；其次是烏克蘭加入北約和其他國際組織的問題，他直言：「這不是普亭來決定。」最後一點則是防衛能力，基輔無法接受普亭要求縮減烏克蘭軍隊的要求。

但白宮國安顧問沃茲先前暗示，烏克蘭恐必須在領土問題上讓步。除了恐被迫承認俄國兼併部分烏克蘭領土，沃茲直言，烏克蘭入約的永久途徑，抑或成為北約會員國，這兩件事的可能性皆非常渺茫。

烏克蘭 俄羅斯 普亭 川普

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