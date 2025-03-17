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俄南煉油廠遭無人機攻擊 烏南札波羅熱附近防線被破

中央社莫斯科17日綜合外電報導
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俄羅斯無人機襲擊烏克蘭敖德薩附近地區，火勢蔓延。美聯社
俄羅斯無人機襲擊烏克蘭敖德薩附近地區，火勢蔓延。美聯社

俄羅斯今天傳出南部1座煉油廠遭到烏克蘭無人機攻擊，但俄軍也在烏克蘭南部推進，據稱將位於札波羅熱市（Zaporizhzhia）東南方不到50公里的烏克蘭防線局部突破。

法新社報導，俄羅斯阿斯特拉罕州（Astrakhan）州長巴布希金（Igor Babushkin）今天在社群媒體平台發文表示，當地1座「燃料與能源」廠區昨天深夜遭到烏軍無人機攻擊後陷入火海，儘管工作人員已及時疏散，仍造成1人受傷送醫。

不過烏克蘭空軍表示，俄羅斯也對烏克蘭發動約174架無人機攻擊，其中90架被擊落，包括伊朗設計的見證者型（Shahed）無人機。

烏克蘭南部敖德薩州（Odesa）州長基佩爾（Oleg Kiper）則說，當地約有500名居民因此遭受停電，並有1人受傷，還有數棟建築物受損，包括1所幼稚園。

另據路透報導，俄羅斯國防部表示，俄軍今天奪下烏克蘭南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）的村莊史提波威（Stepove），突破了烏軍防線。

最具影響力的親俄軍事部落客之一波多利亞卡（Yuri Podolyaka）也指稱，俄軍已強勢攻進附近村莊馬利希契巴基（Maly Shcherbaky），「我們的部隊已朝札波羅熱方向突破首道防線」。

路透無法獨立核實這些說法，烏克蘭也尚未就相關消息發表評論。

烏克蘭目前批評，俄羅斯拒絕在不設任何前提下接受美國提議的30天停火方案。

烏克蘭 俄羅斯 伊朗

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