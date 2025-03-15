我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強烈龍捲風肆虐美國中部 釀14死 數十人受傷

目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年

英相主持挺烏克蘭峰會 稱普亭遲早得上談判桌

中央社倫敦15日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英相施凱爾在主持挺烏克蘭視訊峰會後召開記者會。(路透)
英相施凱爾在主持挺烏克蘭視訊峰會後召開記者會。(路透)

英國首相施凱爾今天在1場為了加強支持烏克蘭而召開的視訊峰會開場時表示，俄羅斯總統普亭「遲早」必須「上談判桌」。

法新社報導，施凱爾（Keir Starmer）對參加這場峰會的約25位國家領導人說：「我的感覺是，他遲早將得上談判桌來進行認真討論。」

施凱爾主辦這場峰會的目的是要推動與會國家組成1個「志願者聯盟」（coalition of the willing），來保衛任何的烏克蘭最終停火。

施凱爾告訴與會盟邦，這場會議聚焦在3個重點，分別是「加強烏克蘭的力量、準備好由我們組成志願者聯盟來捍衛任何（和平）協議，以及在這個關鍵時刻持續施壓俄羅斯」。

施凱爾指出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已經展現基輔是「和平的一方」，「因為他已經同意接受並承諾遵守30天的無條件停火」。

施凱爾表示，反觀「普亭（Vladimir Putin）是試圖拖延的一方」。「如果普亭真的想要和平，我認為這很簡單，他必須停止他對烏克蘭的野蠻攻擊，並同意停火。全世界都在看。」

今天也參與這場視訊會議的澤倫斯基昨天表示，他已與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）討論過如何實行停火的「技術層面」。

澤倫斯基在社群媒體平台X發文說：「我們的團隊繼續努力構思明確的安全保障條件，很快就會準備好。」 

施凱爾 烏克蘭 澤倫斯基

上一則

英外海貨輪撞油輪釀1死 俄籍船長被控重大過失出庭

延伸閱讀

俄烏激戰庫斯克州 澤倫斯基否認烏克蘭部隊遭包圍

俄烏激戰庫斯克州 澤倫斯基否認烏克蘭部隊遭包圍
普亭獲線報？俄國疑早知「美將暫停軍援」烏指揮官：全國討厭馬斯克

普亭獲線報？俄國疑早知「美將暫停軍援」烏指揮官：全國討厭馬斯克
「原則上同意」究竟同不同意？ 剖析普亭的話術與川普的盤算

「原則上同意」究竟同不同意？ 剖析普亭的話術與川普的盤算
川普替被圍直排烏軍求情 普亭要他們投降 烏控俄放假消息

川普替被圍直排烏軍求情 普亭要他們投降 烏控俄放假消息

熱門新聞

弗雷德里克王子罹患罕病過世，得年22歲。(截圖自POLG基金會)

盧森堡王子驟逝 罹患罕病8年器官衰竭 得年22歲

2025-03-09 22:30
加拿大自由黨黨魁選舉由卡尼勝出。（美聯社）

「打了類固醇的技術官僚」加拿大新總理卡尼 能與川普一戰？

2025-03-10 01:40
格陵蘭議會選舉由支持緩步從丹麥獨立的民主黨爆冷勝出。圖為民主黨領袖尼爾森（Jens-Frederik Nielsen，左）12日在民主黨選舉派對上慶祝勝選。美聯社

格陵蘭議會選舉緩獨民主黨爆冷勝 應對川普當務之急

2025-03-12 10:54
強尼．索馬利（Johnny Somali)。(擷自TikTok@Johnny Somali)

美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年

2025-03-08 08:50
菲律賓前總統杜特蒂被國際刑事法院發出逮捕令，今天在馬尼拉遭到逮捕並被羈押，現正被押送海牙途中。圖為菲律賓前總統杜特蒂（中）9日在香港集會上與支持者握手。歐新社

菲前總統杜特蒂被捕 正被押送海牙國際刑事法院

2025-03-11 10:01
特斯拉執行長馬斯克9日身穿寫有「政府效率部」的上衣，現身白宮南草坪。（美聯社）

馬斯克出這招結束俄烏戰 挨轟「站隊俄羅斯」

2025-03-10 02:10

超人氣

更多 >
吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她
3組星座天生就是冤家 牡羊遇上他「矛盾永無止盡」

3組星座天生就是冤家 牡羊遇上他「矛盾永無止盡」
價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過
什麼植物這麼神 種在番茄旁可驅蟲還讓果實味道更好

什麼植物這麼神 種在番茄旁可驅蟲還讓果實味道更好
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光