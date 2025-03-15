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普亭會簽俄烏和平協議？ 前外交官：當俄羅斯人說這句話就該小心

編譯梁采蘩／即時報導
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BBC東歐記者雷恩斯福德指出，俄羅斯總統普亭(右)目前無意停止戰爭，這點從他回應川普總統(左)呼籲立即停火的態度上很明顯。(路透)
BBC東歐記者雷恩斯福德指出，俄羅斯總統普亭(右)目前無意停止戰爭，這點從他回應川普總統(左)呼籲立即停火的態度上很明顯。(路透)

川普特使威科夫13日在莫斯科與俄羅斯總統普亭會面後，拿著俄國開出的條件返回華府。美國國務卿魯比歐14日表示，威科夫回去後，美政府官員將於本周末召開會議，仔細審議俄國立場並確定下一步。現在球回到美國這邊，英國廣播公司（BBC）報導，一位前美國外交官表示，普亭對停火協議附加多項條件令人擔憂，並建議川普「用一招」施壓。

BBC東歐記者雷恩斯福德（Sarah Rainsford）指出，普亭目前無意停止戰爭，這點從他回應川普呼籲立即停火的態度上很明顯。普亭不想冒犯川普。他想表現得通情達理，並希望透過電話交談甚至面對面會談，直接與美國處理問題。

但普亭的首要任務是保護俄羅斯在戰場的利益。最迫切的就是結束烏克蘭對庫斯克的入侵行動，這場入侵激怒並甚至讓普亭感到屈辱。克里姆林宮表示，俄軍在當地正取得進展，因此現在不想停手。

從更大的格局來看，普亭對停火呼籲的回應顯示，他打算爭取他一直在烏克蘭想要的一切，也就是完全征服烏克蘭，不接受西方安全保障，也不允許烏克蘭重新武裝。

雷恩斯福德直言，這是對川普的考驗，「他一直宣稱俄羅斯會聽他的話，自稱了解普亭」。美國希望立即停止戰鬥，但俄羅斯顯然不想。

前美國外交官、曾任北約副秘書長的戈特莫勒（Rose Gottemoeller）表示：「每當俄羅斯人說『原則上我支持，但是…』我就會感到擔憂，這正是我們從普亭那裡看到的反應。」

戈特莫勒表示，制裁是對俄羅斯最有效的施壓方式。13日晚間，美國已再對俄國石油和天然氣產業實施更多制裁。「俄羅斯和普亭本人曾暗示，希望擺脫目前對他們實施的嚴厲制裁，」她說，「川普在加大對俄國施壓方面，有很多籌碼可以運用」。

普亭 俄羅斯 川普

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