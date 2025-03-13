普亭「原則上同意停火」只是拖延？澤倫斯基：想拒絕但不敢跟川普直說

俄羅斯總統普亭13日在克里姆林宮記者會，回應美國提出俄烏30天停火。(美聯社)

俄羅斯總統普亭 13日在克里姆林宮記者會，回應美國提出俄烏30天停火，他說「原則上同意」，但認為細節還要再討論。美國總統川普 回應說，樂意和普亭通話討論，希望俄羅斯「做正確的事」。烏克蘭總統澤倫斯基 則說，普亭其實準備拒絕，只是不敢告訴川普。

BBC、莫斯科時報報導，普亭在克里姆林宮與到訪的白俄羅斯總統魯卡申柯召開共同記者會，會上談到美國提議的俄烏30天停火時表示：「我們同意停止敵意的提議。這個想法本身是正確的，我們當然支持。但有些問題需要討論。」稱停火應該是為了長期和平並藉此消除這場危機的根源，並指可能很快會與川普通話。

普亭質疑，在俄方掌控庫斯克州局勢的情況下，美國提出的停火建議對烏方有利，他們可能利用停火進行強制動員和組織武器供應，需要設立機制，處理可能違反停火的情況。

對此，川普回應，他很樂意與普亭通話，還說普亭的說法顯示「前景樂觀」，希望莫斯科能「做出正確的事」。

川普表示，他的特使威科夫已與莫斯科針對美國提出的止戰計畫進行多次會談，而基輔也已經同意這項計畫。他指出，現在就看莫斯科是否準備好達成協議。川普說：「現在我們就要等著看，俄羅斯是否願意配合，如果不願意，這會讓全世界相當失望。」

川普同時表示，美國官員正在研究可讓烏克蘭保留哪些領土，以及有關大型發電廠的未來安排。他並未指明是哪一座電廠，但可能是指目前被俄羅斯占領的札波羅熱發電廠，也是歐洲最大的核能電廠。

澤倫斯基則表示，唯一會拖延問題、不採取建設性行動的就是俄羅斯，指責普亭實際上準備拒絕停火協議，只是不敢告訴川普，稱「這就是莫斯科對停火另外加上條件的原因，好讓停火不可能發生，盡量拖延時間。」