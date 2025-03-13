局勢對普亭有利？曝俄軍用騾子運補、花118年才能占領烏克蘭

利斯科維奇表示，俄烏戰爭從一開始烏軍以標槍飛彈摧毀俄軍裝甲部隊，到後來演變成炮戰，現在則主要是無人機戰爭。巴羅斯指出，普亭為貧困的俄國人提供豐厚獎金，鼓勵他們自願參加戰爭，在草原上對抗烏克蘭殺人機器。(路透)

美烏領袖2月底在白宮公開爭辯，當時川普屢稱烏克蘭 「贏不了、正居於劣勢」。那麼戰況對俄羅斯來說，又是如何？《大西洋月刊》（The Atlantic）訪問軍事專家指出，俄軍處境也同樣糟糕，甚至更痛苦，川普只稱其中一方是失敗者是個奇怪的選擇。

該報導訪問戰爭研究所（ISW）專家巴羅斯（George Barros）與烏克蘭國防基金負責人利斯科維奇（Andrey Liscovich），希望了解俄烏哪一方占有時間優勢。

兩人在過去3年持續追蹤俄烏戰況，他們指出，去年俄軍在烏克蘭的進展緩慢，多達數萬、甚至數十萬士兵死傷，葬送掉整個機械化師，只換來約比美國羅德島稍大的烏國領土。照這個速度，俄國 要控制整個烏克蘭大約要花118年。

巴羅斯說，俄軍在頓內次克主戰場，損失約500輛坦克和1000輛裝甲運兵車，相當於每推進10公里就損失一個師的兵力。他表示，最近還發現俄軍用馱騾代替機械化設備。美軍訂有在叢林和崎嶇地形使用騾子的現代規範。在烏東平原使用騾子，則顯示俄軍有多麼走投無路。

利斯科維奇表示，如果過去一年的殺戮方式沒有發生變化，這些跡象對烏克蘭來說會更令人歡迎。俄烏戰爭從一開始烏軍以標槍飛彈摧毀俄軍裝甲部隊，到後來演變成炮戰，現在則主要是無人機戰爭，「你沒再聽到有人抱怨砲彈不夠」。

巴羅斯指出，俄羅斯招募新兵的能力「完全崩潰」。普亭 依賴傭兵和罪犯，加上為貧困的俄國人提供豐厚獎金，鼓勵他們自願參加戰爭，在草原上對抗烏克蘭殺人機器。巴羅斯形容普亭與國民之間存在一種微妙的社會契約：「我不強迫你去烏克蘭參戰。我付錢讓你去烏克蘭作戰。」

俄國薩馬拉州已提供約合36000美元的報名獎金，相當於兩到三年的薪水在入伍時就發放，還不包括其他福利津貼。在俄羅斯這樣一個貧窮國家，發放大把盧布無異於絕望的表現。

巴羅斯說：「2022年，所有分析人士都認為，普亭與俄國更能跟烏克蘭打長期消耗戰。這項假設已被推翻。現在拖延衝突實際上對俄國人的傷害比對烏克蘭人的傷害更大。」

報導認為，川普希望盡快推動俄烏終戰的邏輯是：這場戰爭最終會以協議結束，那為何不現在就達成協議，而要等一年後？現在達成協議或許可挽救百萬俄烏人民的生命。

然而，當考慮到烏克蘭是為了獨立與生存而戰，這種駭人聽聞的盤算就變得更複雜。如果這些理想目標現在已無法達成，那麼迅速投降，或是川普與普亭提出的任何方案，或許是唯一選擇。