記者提問烏克蘭同意停火30天 克宮發言人：不要急

俄羅斯總統普亭6日在莫斯科與祖國衛士基金會的工作人員和受監護人交談。(美聯社)

美國與烏克蘭 兩國的資深官員11日在沙烏地阿拉伯舉行會議，討論俄烏戰爭停火事宜，美國國務卿魯比歐指出，烏克蘭同意停火30天，並立即與俄國進入停戰談判，美國總統川普12日指出，美方談判代表正前往俄國，他希望俄羅斯 總統普亭 會接受這項方案；然而克里姆林宮表示，需要聽取美方關於會談結果的通報，才會評論停火草案是否可接受。

川普12日在白宮橢圓形辦公室告訴記者：「就在我們談話的同時，人們（美方談判代表）正前往俄羅斯。希望我們能讓俄羅斯停火。」川普還在白宮告訴記者：「我希望他（普亭）將會停火。」

路透與BBC報導，克宮發言人佩斯科夫被問到莫斯科對停火草案的反應時告訴記者，「你看，你操之過急了，這不是我們想做的事情」，並指魯比歐和國家安全顧問沃茲11日接受媒體採訪時都說，他們將利用各種外交管道，向俄方傳遞有關吉達會談關鍵的詳細資訊。

佩斯科夫說，「我們需要先獲得這個資訊，我們也已與美國人安排在未來幾天接觸，在此期間，我們預期收到完整的訊息」。佩斯科夫並未排除俄羅斯總統普亭和美國總統川普通話的可能性，並表示若有需要，可以迅速安排。

烏克蘭11日同意美國提議與俄羅斯停火30天，烏克蘭總統澤倫斯基指停火會在莫斯科同意後生效；但路透12日報導，俄羅斯消息人士表示，普亭不太可能接受這項草案，任何協議都必須顧及俄軍在戰場的進展，以及解決俄方的擔憂。

一名俄羅斯資深消息人士告訴路透，俄羅斯需要仔細討論任何停火條件，並獲得某種保證，「以目前的形式，普亭很難同意這項草案。普亭處於強勢地位，因為俄羅斯正在前進」。

俄羅斯消息人士表示，如果停火的同時沒有保證，俄羅斯地位可能會迅速變弱，西方接著可能因為未能結束戰爭而指責俄羅斯。

另一位俄羅斯資深消息人士則說，從莫斯科的觀點看，停火草案是個陷阱，因為如果沒有一些具體保證或承諾，普亭將很難停止戰爭。第三位俄羅斯消息人士則指全局是美國已同意恢復軍援烏克蘭，並用停火草案粉飾。

根據俄方估計，俄羅斯控制著75%的頓內次克、札波羅熱和赫松州，以及超過99%的盧甘斯克州。俄羅斯稱，這四州現在全部合法屬於俄羅斯，永遠不會歸還烏克蘭；烏方則稱四州遭非法併吞，永遠不會承認俄羅斯對其主權。