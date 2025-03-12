談判前夕 烏最大規模無人機攻俄 俄：擊落300多架 3死18傷

烏克蘭對莫斯科發動自開戰以來最大規模的無人機攻擊。圖為莫斯科市一棟住宅樓受損。(路透)

俄烏戰爭停火談判在沙烏地阿拉伯舉行前夕，烏克蘭 對俄羅斯 首都莫斯科發動自開戰以來最大規模的無人機攻擊。俄羅斯國防部表示擊落了300多架烏克蘭無人機，其中91架鎖定莫斯科為目標，另外126架無人機則在庫爾斯克(Kursk)地區被擊落。莫斯科區域主管表示，這波無人機攻擊至少造成3死18傷，烏克蘭資深官員對於攻擊事件卻三緘其口。

包括國務卿魯比歐(Marco Rubio)在內的美國高層官員，11日在吉達(Jeddah)與烏方高層見面。這場會談是川普總統與烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)2月28日在白宮橢圓形辦公室會談不歡而散之後，雙方高層第一次正式會面，備受矚目。烏克蘭對俄羅斯最新一波無人機攻擊發生在會議舉行前的幾個小時。

橢圓形辦公室事件之後，川普指責澤倫斯基拒絕與莫斯科磋商和平協議，美國宣布停止對烏克蘭所有軍援，停止與基輔分享情報。俄羅斯則在烏克蘭境內擴大無人機與飛彈攻擊；烏克蘭官員說，多達20多名烏克蘭人在過去幾天的空襲中喪生。

烏克蘭空軍表示，從10日深夜開始，俄羅斯對烏克蘭發射彈道飛彈並出動126架單向攻擊無人機，所幸飛彈與其中79架無人機遭到攔截。

澤倫斯基曾多次強調，烏克蘭需要西方國家提供安全保障，為任何可能簽署的和平協議擔保穩定。

華爾街日報(WSJ)11日報導，受到無人機攻擊影響，莫斯科數座機場臨時關閉，航班改道。與烏克蘭接壤的貝爾哥羅德(Belgorod)電線受損，當地官員表示，數十戶民宅無電可用。

莫斯科市長索比亞寧(Sergei Sobyanin)在Telegram發文表示：「敵方無人機針對莫斯科發動的最大規模攻擊已被排除。」

烏克蘭國家安全與國防事務委員會(National Security and Defence Council)官員科瓦連科(Andriy Kovalenko)說，無人機飛到莫斯科東南部利珊州(Ryazan)的佳吉列沃(Dyagilevo)空軍基地。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示，已向普亭總統簡報烏克蘭無人機攻擊，並稱俄國空防「表現出色」，但稱當局需保持警覺，因為攻擊可能持續。