談判前夕 烏克蘭對莫斯科發動迄今最大規模無人機攻擊

烏克蘭對莫斯科發動戰火爆發迄今最大規模的無人機攻擊。圖為莫斯科州薩普羅諾沃(Sapronovo)一棟住宅受損。(新華社)

俄烏戰爭停火談判在沙烏地阿拉伯舉行前夕，烏克蘭 對莫斯科發動戰火爆發迄今最大規模的無人機攻擊。俄羅斯 國防部表示，擊落300多架烏克蘭無人機，其中91架鎖定莫斯科為目標，另外126架無人機則在庫爾斯克(Kursk)地區被擊落。莫斯科區域主管表示，這波無人機攻擊至少造成3死18傷，烏克蘭資深官員對於攻擊事件卻三緘其口。克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)11日則表示，俄羅斯對於與華府之間的談判不應該過於樂觀。

包括國務卿魯比歐(Marco Rubio)在內的美國高層官員，11日將在吉達(Jeddah)與烏方高層見面。這場會談是川普總統與烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)2月28日在白宮橢圓形辦公室會談不歡而散之後，雙方高層第一次正式會面，備受矚目。烏克蘭對俄羅斯最新一波無人機攻擊發生在會議舉行前的倒數幾個小時。

橢圓形辦公室事件之後，川普指責澤倫斯基拒絕與莫斯科磋商和平協議，美國宣布停止對烏克蘭所有軍援，停止與基輔分享情報。俄羅斯則在烏克蘭境內擴大無人機與飛彈攻擊，烏克蘭官員說，至少20多名烏克蘭人在過去幾天的空襲當中喪生。

烏克蘭空軍表示，從10日深夜開始，俄羅斯對烏克蘭發射彈道飛彈並出動126架單向攻擊無人機，所幸飛彈與其中79架無人機遭到攔截。

澤倫斯基曾多次強調，烏克蘭需要西方國家提供安全保證，為任何可能簽署的和平協議擔保穩定。

華爾街日報(WSJ)11日報導，受到無人機攻擊影響，莫斯科數座機場臨時關閉，航班改道。與烏克蘭接壤的貝爾哥羅德(Belgorod)電線受損，當地官員表示，數十戶民宅無電可用。

莫斯科市長索比亞寧(Sergei Sobyanin)在Telegram發文表示：「敵方無人機針對莫斯科發動的最大規模攻擊已被排除。」

烏克蘭國家安全與國防事務委員會(National Security and Defence Council)官員科瓦連科(Andriy Kovalenko)說，無人機抵達莫斯科東南部利珊州(Ryazan)的佳吉列沃(Dyagilevo)空軍基地。