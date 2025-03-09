要切斷烏克蘭星鏈服務？波蘭外長和馬斯克爆發口水戰

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）為烏克蘭使用星鏈服務和波蘭外長爆發口水戰。（美聯社）

波蘭外交部長和億萬富豪馬斯克 在9日針對烏克蘭 使用SpaceX星鏈（Starlink）衛星網路爆發公開爭論，而美國國務卿魯比歐 也加入了這場口水戰，更使爭論升級。

波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski） 表示，如果馬斯克決定關閉烏克蘭的星鏈服務，波蘭可能會尋找其他供應商。波蘭目前負擔烏克蘭的星鏈費用。他這一席話是回應馬斯克稍早在社群平台 X 上的貼文，內容是馬斯克說，「我的星鏈系統是烏克蘭軍隊的骨幹。如果我把它切斷，烏克蘭整個前線都會崩潰」。

席科斯基在X上回應馬斯克的貼文表示，波蘭的數位部為了讓烏克蘭使用星鏈，一年支付約5000萬美元，「撇開威脅遭侵略的受害者的道德問題不談，如果SpaceX被證明是一家不可靠的供應商，我們將被迫尋找其他供應商。」

席科斯基的說法引來美國國務卿魯比歐反駁，表示這位波蘭外長「就是要挑起事端」，「沒有人威脅要切斷烏克蘭的星鏈服務。」魯比歐繼續說，波蘭應該「說聲謝謝，因為如果沒有星鏈，烏克蘭早就輸掉這場戰爭，俄羅斯人現在恐怕已經駐紮在波蘭邊境了」。

魯比歐的言論獲得馬斯克的支持，他稱這位波蘭外交官是個「小人物」（small man），並要他「安靜點」。

馬斯克回應說：「波蘭只付了成本的一小部分。而且星鏈是無可替代的。」

席科斯基接著在回應貼文中感謝魯比歐「確認了烏克蘭英勇的士兵可以依靠由美國和波蘭共同提供的重要網絡服務」，「團結在一起，歐洲和美國能協助烏克蘭達成和平」。

這場激烈口水戰爆發之際，正值美國總統川普已縮減對烏克蘭的支持，包括暫停軍事援助和切斷情報共享。馬斯克身為川普貼身顧問，同樣支持美國退出北約的想法，表示「美國為歐洲的防禦埋單並不合理」。

歐盟領導人最近在布魯塞爾舉行緊急峰會，計畫大幅增加國防支出，並開始尋找星鏈的替代方案。然而，要讓烏克蘭擺脫對星鏈服務的依賴並不容易，因為這需要時間和資金。