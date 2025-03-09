俄烏戰爭陰影 英王籲在「不確定時期」保持團結

英國國王查理三世。(路透)

儼然成為英國對烏克蘭 外交努力關鍵人物的國王查理三世（King Charles III），今天疾呼在「不確定時期」保持團結。

法新社報導，美國總統川普 在俄羅斯入侵烏克蘭3年後突然暫停對烏援助之後，英國和歐洲國家急著統一陣線。

傳統上，英國國家元首應恪守政治中立。但最近幾天，76歲的查理在他私人莊園接待烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），還邀請川普進行歷史性的第二次國事訪問。

查理10日將在大英國協日（Commonwealth Day）致辭。大英國協由56個主要為前英國殖民地的國家組成。

根據今晚發布的演說摘錄，查理表示，國家之間的分歧，應該成為「力量的泉源」。

「在這個不確定的時期，很容易就會認為我們的分歧是問題，而非力量的泉源和汲取教訓的機會。大英國協的傑出國家和人民，本著支持，以及最重要的，友誼的精神，走到了一起。」

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天稍早表示，澳洲 總理艾班尼斯（Anthony Albanese）正在考慮加入一個維護烏克蘭和平協議的計畫。

英國官員6日表示，英方已與約20個有興趣加入所謂烏克蘭維和「志願者聯盟」（coalition of the willing）的國家進行會談。

這位官員婉拒透露這些國家的名稱，但表示它們「主要是歐洲和大英國協夥伴」。