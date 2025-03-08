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重申挺烏克蘭 艾班尼斯：澳洲考慮參與維和行動

中央社／雪梨9日即時報導
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澳洲總理艾班尼斯表示，澳洲會考慮參與烏克蘭維和任務。(路透)
澳洲總理艾班尼斯表示，澳洲會考慮參與烏克蘭維和任務。(路透)

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）9日表示，澳洲會考慮參與烏克蘭維和任務，但強調現在任何部署行動都為之過早。

中央社引述法新社報導，艾班尼斯8日與英國首相施凱爾（Keir Starmer）通話。施凱爾與法國正試圖號召一個「志願者聯盟」，確保俄烏戰爭一有任何停火協議，雙方都會遵守。

艾班尼斯在記者會上說：「我們兩國支持烏克蘭的立場十分明確，當然現在說這些還為時過早，畢竟沒有和平，哪來的維和部隊。」

他說：「當然，我已經非常明確、公開且多次表態，我們會考慮參與在烏克蘭的任何維和任務。」

艾班尼斯說，澳洲將派遣高階代表出席11日在法國巴黎舉行的防長級會議，討論未來對烏克蘭的支持。

美國總統川普（Donald Trump）先前直接聯繫俄羅斯領導人普亭（Vladimir Putin），針對結束莫斯科3年來的烏克蘭入侵行動進行討論；消息曝光後，歐洲各國無不急著擴大對烏克蘭的支持。

目前已有多個歐洲國家表明願意在烏克蘭部署維和部隊，當作「安全保障」。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

烏克蘭 澳洲 施凱爾

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