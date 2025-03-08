俄：絕不容忍北約軍在烏出現 諷法重蹈拿破崙征俄失敗後塵

法國總統馬克宏回嗆俄羅斯總統普亭，如今的入侵者是俄羅斯不是法國。（路透）

俄羅斯 外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）6日表示，如果歐洲軍隊部署到烏克蘭 ，就意味著北約正式介入烏克蘭衝突，對此俄方絕不允許。他又指，俄方將馬克宏 有關將法國核威懾力量擴大至歐洲國家的言論視為「威脅」，再次強調若俄烏達成停戰協議，俄方反對歐洲派遣維和部隊至烏克蘭。

新華社報導，拉夫羅夫與來訪的辛巴威外交與國際貿易部長穆爾維拉會談後，在新聞發布會上強調在烏克蘭部署歐洲軍隊意味北約國家直接、正式、毫不掩飾地參與對俄羅斯的戰爭，俄方絕對不允許。他又指如果西方停止向烏克蘭供應武器，烏克蘭衝突就能迅速結束。

報導稱，俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）6日在例行記者會上說，西方國家正「不惜一切代價試圖為烏克蘭爭取喘息機會，防止其戰線崩潰」，烏方利用此喘息機會增強自身力量並伺機反攻。俄方認為必須就最終解決方案達成可靠協議，任何試圖爭取喘息機會的做法或試圖重新部署力量都是「絕對不可接受」。

拉夫羅夫6日稱，如果馬克宏召集歐洲國家武裝力量總參謀長開會，並說有必要為使用核武器對付俄羅斯做準備，這當然是對俄羅斯的威脅。

馬克宏5日晚發表電視講話時說，回應德國呼籲表示，他決定就法國向歐洲盟國提供「核保護傘」的問題展開戰略討論，並強調「歐洲的未來不應由華盛頓或莫斯科來決定」。他還表示俄羅斯和烏克蘭一旦簽署和平協議，歐洲可能在烏克蘭部署軍隊。

對此，俄羅斯總統普亭6日暗嘲「有些人忘了拿破崙入侵俄羅斯是如何結束的」；馬克宏則回擊普亭搞錯狀況，如今的入侵者是俄羅斯不是法國。

每日郵報、路透報導，法蘭西帝國皇帝拿破崙（Napoleon）1812年入侵俄羅斯帝國，經過6個月災難性軍事行動，最終不敵俄羅斯，以約50萬人傷亡慘敗。

馬克宏6日在布魯塞爾的歐盟特別峰會後舉行記者會時回擊，「他（普亭）犯了一大歷史錯誤：當時是拿破崙發動侵略戰爭。但我現在在歐洲看到的唯一帝國侵犯力量就是俄羅斯。」